'जब नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी देश विकसित बनेगा': Zee News के मंच से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का मंत्र

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार (16 सितंबर) को जी न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया. इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें बीमारियों से बचाव, बेहतर इलाज की सुविधा और आयुर्वेद जैसे विषय शामिल रहे. मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में स्वस्थ आबादी की बड़ी भूमिका होगी. उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और बीमारियों से बचाव के महत्व पर जोर दिया.
जी न्यूज स्वास्थ्य संवाद का आयोजन 'स्वस्थ कल के लिए संवाद: इलाज से बेहतर बचाव' थीम के तहत किया गया. दिनभर चले इस सम्मेलन में सीनियर पॉलिसी मेकर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दूसरे जानकार भी शामिल हुए. कार्यक्रम में लोगों को बीमारियों से बचाने, सभी तक इलाज की सुविधा पहुंचाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नई चिकित्सा तकनीकों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. विशेषज्ञों ने स्वस्थ भारत बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने और बीमारी से पहले ही बचाव करने की जरूरत बताई.
मांडविया ने भारत के कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अरबपति कारोबारी बिल गेट्स ने भारत के प्रयासों की सराहना की थी. उन्होंने कहा कि महामारी के अनुभव से यह सामने आया कि भारत अपनी ताकत, संस्कृति और विरासत के आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संवाद के जरिए बचाव, चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच और नवाचार से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है.
जी मीडिया के CEO रक्तिम दास ने कहा कि संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाना है. उन्होंने कहा कि हर संस्करण में एक नए प्रासंगिक विषय पर चर्चा की जाती है और इस बार स्वास्थ्य एवं निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है. जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य का मतलब अब केवल बीमारी का इलाज करना नहीं रह गया है. लोगों को बीमारी होने से पहले सही फैसले लेने और जागरूक रहने में मदद करना भी जरूरी है.
नकली दवाओं से लेकर आयुर्वेद तक पर चर्चा
कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र की कई चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी.
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नकली दवाओं पर रोक लगाने और उनकी गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात की.
सांसद महेश शर्मा ने आयुष्मान भारत योजना के जरिए आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने का जिक्र किया.
प्रसिद्ध लिवर विशेषज्ञ डॉ. एस.के. सारिन ने लिवर की सेहत और बीमारियों से बचाव के महत्व पर जोर दिया.
पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद और योग को मिल रही वैश्विक पहचान पर चर्चा की. उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार को अधिक सुलभ बनाने, शोध को बढ़ावा देने और बीमा कवरेज में शामिल करने की जरूरत बताई.
स्वास्थ्य संवाद में मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉ. सोनिया लाल गुप्ता, फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉ. डी.के. गुप्ता, मदरलैंड हॉस्पिटल की सीएमडी डॉ. कनिका तिवारी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ और आईएचबीएएस की न्यूरो विभागाध्यक्ष डॉ. सुमन कुशवाहा समेत कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में हेमेटो-ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. दिनेश भूरानी, डेंटल विशेषज्ञ डॉ. संजय लाभ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के शल्यतंत्र विभागाध्यक्ष डॉ. योगेश आर. बडवे और कवि-लेखक सुरेंद्र शर्मा भी शामिल रहे.
सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य पेशेवरों और उद्योग प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही. इनमें आचार्य मनीष जी, कायाकल्प ग्लोबल के संस्थापक डॉ. शैलेंद्र धवन, मावरिक सिमुलेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित कुमार, योगी'ज आयुर्वेद के निदेशक डॉ. सुखजिंदर सिंह योगी और क्लियरमेडी हेल्थकेयर के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ कमांडर नवनीत बाली शामिल थे.
इसके अलावा निवोक सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. निखिल पुनिया, सेल्सियस हेल्थकेयर के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ अर्पित कर्णवाल, एनएमसी फार्मा सहारनपुर के सीईओ डॉ. एम. असलम खान, बैद्यनाथ ग्रुप क्लीनिक्स के प्रमुख डॉ. शैशव कुमार और भोपाल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. जीशान अहमद ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. जी न्यूज स्वास्थ्य संवाद के जरिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद, तकनीक और चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराया गया. सम्मेलन में शामिल विशेषज्ञों ने स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जागरूकता, बीमारी से बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विचार साझा किए.