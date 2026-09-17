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'जब नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी देश विकसित बनेगा': Zee News के मंच से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का मंत्र

जी न्यूज के मंच से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिकों के दम पर ही विकसित भारत का सपना साकार होगा. जानिए स्वास्थ्य क्षेत्र और जन कल्याण को लेकर उनका पूरा रोडमैप.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:51 PM IST
'जब नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी देश विकसित बनेगा': Zee News के मंच से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का मंत्र
Image Credit: Zee News (विकसित भारत के लिए स्वस्थ आबादी जरूरी, स्वास्थ्य संवाद में बोले मनसुख मांडविया)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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