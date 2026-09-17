'फिट नागरिक ही विकसित भारत की नींव', Zee News के हेल्थ कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya speech at Zee News Health Conclave: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की विरासत ने हमें बहुत कुछ दिया है. इसी विरासत की प्रेरणा से हम कोविड को हरा पाए. भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद और सांस्कृतिक धरोहर ने महामारी के दौरान देश को मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे वैश्विक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सका.
डॉक्टर मांडविया ज़ी न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव में बोल रहे थे. इस दौरान देश की समृद्ध विरासत और स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर विस्तार से बात की. उन्होंने फिटनेस और खेल के महत्व पर बात करते हुए लोकप्रिय नारा दोहराया कि जो खेलता है, वो खिलता है.
उन्होंने कहा कि खेल और शारीरिक गतिविधि न केवल स्वास्थ्य बल्कि मानसिक विकास, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी हैं. मांडविया ने फिट इंडिया अभियान के जरिए युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया, ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके.
स्वास्थ्य अवसंरचना पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि देश में डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है. चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं. सरकार की नीतियों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को लाभ मिल रहा है.
ZEE HEALTH CONCLAVE | LIVE#ZeeLive #ZeeHealthConclave https://t.co/wO3ICtIvZS
— Zee News (@ZeeNews) September 16, 2026
मांडविया ने लोगों से गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है. यह संकल्प युवा शक्ति, स्वास्थ्य और खेल के माध्यम से साकार होगा.
मंत्री ने जोर दिया कि वर्तमान भारत एक बदलता और नया भारत है. ऐसे में हमें पुरानी सोच और बाधाओं को पीछे छोड़कर नवाचार, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ना होगा. उन्होंने सभी नागरिकों से इस नए भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
अंत में, मांडविया ने कहा कि स्वस्थ और फिट नागरिक ही विकसित भारत की नींव हैं. विरासत से प्रेरणा लेते हुए, फिटनेस को अपनाकर और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाकर हम वैश्विक मंच पर भारत की नई पहचान स्थापित कर सकते हैं. उनका यह बयान स्वास्थ्य संवाद में उपस्थित विशेषज्ञों और श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक रहा.