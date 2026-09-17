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'फिट नागरिक ही विकसित भारत की नींव', Zee News के हेल्थ कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya at Zee News Health Conclave: Zee News के हेल्थ कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट नागरिक ही विकसित भारत की नींव हैं. उन्होंने लोगों को अपनी विरासत पर गर्व करने की भी अपील की.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 03:46 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:46 AM IST
'फिट नागरिक ही विकसित भारत की नींव', Zee News के हेल्थ कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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