'फिट नागरिक ही विकसित भारत की नींव', Zee News के हेल्थ कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya speech at Zee News Health Conclave: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की विरासत ने हमें बहुत कुछ दिया है. इसी विरासत की प्रेरणा से हम कोविड को हरा पाए. भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद और सांस्कृतिक धरोहर ने महामारी के दौरान देश को मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे वैश्विक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सका.