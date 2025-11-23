Explainer: पूरे देश में अब तक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है कर्मचारियों पर वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी

SIR BLO's Deaths in India: चुनाव आयोग (Election Commission of India) की मतदाता सूची शुद्धीकरण योजना एसआईआर (SIR) को लेकर पूरे देश में पैनिक (घबराहट) का माहौल है. इस काम को कर रहे तमाम बीएलओ (Know your BLO) की असमय मौतों यानी खुदकुशी से अब एक अजीब डर का माहौल बना दिख रहा है. क्या चुनाव आयोग के निर्देशों और रणनीति में कोई कमी रह गई या फिर BLO's के ऊपर वाकई बहुत ज्यादा वर्क लोड है जो वो अपनी जिंदगी खुद खत्म कर रहे हैं, आइए जानते हैं.

क्या पैनिक है, हंगामा है क्यों बरपा?

बंगाल से लेकर केरल मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बीएलओ खुदकुशी (blo suicide) कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि एक्स्ट्रा वर्क लोड और अधिकारियों के दुर्व्यवहार के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया. केस स्टडी से पहले SIR की बुनियादी बातें बता दें कि बीएलओ पर कितना वर्क लोड है वो कितने पैनिक में हैं और जिस वोटर को अपने वैध मतदाता होने की गवाही देनी है, वो कितनी घबराहट में हैं.

एसआईआर वाले राज्यों की मतदाता सूची फ्रीज है. बीएलओ नए फॉर्म दे रहे हैं जिन्हें भरकर मतदाता वापस कर रहे हैं. एसआईआर में बीएलओ (शिक्षकों) की ड्यूटी लगी है. वहीं आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी सेवाओं के लोग इस काम में लगे हैं. बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म लोगों को बांट रहे हैं और उनको जमा कर रहे हैं. एसआईआर फॉर्म में 2003 की वोटर लिस्ट का डाटा मांगा जा रहा है.

एसआईआर में क्या हो रहा?

एसआईआर में मतदाताओं का नाम, पता, आधार कार्ड जैसा अन्य ब्योरा अपडेट हो रहा है. ये प्रॉसेस 2003 में हुए एसआईआर के आधार पर हो रहा है. जिसका वोटर आईडी 2003 के बाद बना उसे अपने माता या पिता का नंबर लिखना है. ये काम दिखने में आसान और साधारण होते हुए भी कितना असाधारण है कि इससे जुड़े लोग मौत को गले लगा रहे हैं.

एक अनार सौ बीमार!

कुछ मतदाताओं में इस बात की हड़बड़ी है कि 2003 के पहले का पुराना ब्लैक एंड वाइट वोटर कार्ड कैसे मिलेगा. कहीं ऐसा न हो कि ऊपर दिख रहा फॉर्म जल्द जमा नहीं किया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा. वहीं BLO's का कहा है कि उनकी हालत एक अनार सौ बीमार वाली हो गई है.

एक केस स्टडी की बात करें तो बंगाल के मालबाजार की शांतिमणि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली थी. उनकी फैमिली ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान वो अकेले पूरे बूथ का काम संभाल रही थीं. एक बूथ में अमूनन 1200 वोटर होते हैं. कई बूथ का काम मिल गया तो ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाता है.

बीएलओ के वर्कलोड का ए टू जेड

एक अकेले इंसान का सैकड़ों लोगों से मिलना अपने आप में तनाव भरा काम है. माना कि एक सोसायटी में दो से तीन बीएलओ जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें है जहां महज एक बीएलओ कई जगहों का काम देख रहे हैं. देश में लाखों गैरपढ़े लिखे मतदाता भी हैं, उन्हें एसआईआर के बारे में बताना समझाना. फॉर्म देना और उसे भरने के बारे में समझाना (कई बार तो अपने सामने भरवाना). फॉर्म भर जाने के बाद उसे वोटर लिस्ट से मिलाना और हर एक मतदाता का फॉर्म वापस आयोग तक जमा कराना. इस दौरान यह भी ध्यान रखना कि किसी का फॉर्म मिस न हो जाए. ये सब एक चुनौती भरा काम है.

ऐसा भी नहीं है कि देश का हर बीएलओ परेशान है

वो रिहायसी सोसाइटियां या इलाके जहां लोग कॉपरेटिव हैं वहां आरडब्लूए या अन्य संस्थाएं बीएलओ की मदद कर रही हैं, लेकिन फिर भी दिनभर में उनसे कुछ ऐसे लोग टकरा जाते हैं, जिनके बात करने का तरीका और अभद्र व्यवहार बीएलओ को झकझोर देता है. अपने घर से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने की तुलना में एक सोसायटी से दूसरी सोसायटी भटकना, वहां A से Z तक सबकुछ मैनेज करने की वजह से उनकी मानसिक दशा यानी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है.

हालांकि कुछ जगहों पर उत्साही और कर्मठ युवा बीएलओ देश हित से जुड़े इस काम को स्मार्ट तरीके से करा रहे हैं, उनका अपना अलग नजरिया है, वो शायद इस काम से कम परेशान हैं या बिलकुल भी परेशान न हों लेकिन इस लेख को लिखने वाले लेखक ने नोएडा में जितने भी बीएलओ से बात की वो इसकी लंबी और जूझने वाली दिक्कतों से परेशान होकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे लेकिन नौकरी पर आंच न आ जाए इस डर से ऑन रिकॉर्ज या ऑन कैमरा अपनी बात रखे से कतराए.

उनकी एक परेशानी ये भी है कि एक-एक बीएलओ को कई-कई सोसायटी में जाना पड़ रहा है. लंच करने तक का समय नहीं मिल रहा है. हालात ऐसे है कि अगर किसी बीएलओ को नेचुरल कॉल पर जाना हो तो उसकी पांच मिनट की गैरमौजूदगी भी कुछ जगहों पर कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है. ये जरूरी नहीं कि हर बीएलओ को टू-व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना आता हो कि अपनी गाड़ी उठाई और चले गए. इसलिए जिनके पास अपना साधन नहीं है या वो ड्राइविंग नहीं जानते हैं ऐसे बीएलओ जो उन इलाकों में काम कर रहे हैं जहां बैटरी से जाने वाले 'टिर्री' यानी ई-रिक्शा तक नहीं मिलते, वहां समस्या और गंभीर हो जाती है.

कुछ मतदाता बीएलओ को अपनी सुविधा के हिसाब से उनके समय पर मिलने के लिए कह रहे हैं. फॉर्म न मिलने पर फोन करके परेशान कर रहे हैं. वो मतदाता जिन्होंने वोटर आईडी में एड्रेस बदलवाया है, उनका बीएलओ बदलने से भी दिक्कत हैं. उन्हें अलग फॉर्म भरने को कहा जा रहा है.

एक्स्ट्रा वर्क लोड, कुछ मतदाताओं का अभद्र और अपमाजनक व्यवहार और ज्यादा काम का मानसिक दबाव कुछ बीएलओ से नहीं संभल रहा है, इसलिए कुछ दुखद खबरें आ रही हैं.

