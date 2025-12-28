700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; 24×7 कंट्रोल रूम… नए साल पर माता वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा; 50000 लोगों के आने की उम्मीद

Vaishno Devi Yatra: नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी भवन और कटरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. रोजाना 25–30 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जिसके कारण 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये संख्या 50 हजार तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है.
Vaishno Devi: नए साल के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां की हैं. श्राइन बोर्ड के अनुसार, रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह संख्या 50 हजार तक पहुंचने का अनुमान है.
संवेदनशील जगहों पर की गई QRT की तैनाती
जानकारी के अनुसार, भवन, यात्रा मार्ग और कटरा शहर में करीब 700 हाई-क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें 24×7 कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था है. डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते, QRT टीम और अतिरिक्त अर्धसैनिक बल संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए हैं. विशेष निगरानी भवन परिसर, भैरव घाटी, सांझी छत, अर्धकुंवारी, बाणगंगा, ताराकोट मार्ग और हेलिपैड क्षेत्र में रखी गई है.
बता दें, शहर के प्रवेश द्वारों पर वाहन तलाशी और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है. पुलिस और CRPF लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं. श्राइन बोर्ड ने टाइम स्लॉट आधारित यात्रा पर्ची प्रणाली लागू की है. बैरिकेडिंग, कतार व्यवस्था और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को भी मजबूत किया गया है. स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन सहायता केंद्र और फायर सर्विसेज अलर्ट मोड पर हैं.
सुरक्षा जांच में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना सुरक्षा कर्मियों को देने की सलाह दी गई है. अफवाहों पर ध्यान न देने की भी चेतावनी दी गई है. श्राइन बोर्ड और प्रशासन का उद्देश्य है कि नए साल पर लाखों श्रद्धालु निर्भय, सुरक्षित और सुगम वातावरण में माता के दर्शन कर सकें.
