NEET News: युवाओं की क्षमता को दबाना या उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करना सामाजिक पाप है. पैसों के लोभ में कुछ लोग देश में यही पाप कर रहे हैं. पेपर लीक की शिकायत के बाद 21 जून को देशभर में नीट की परीक्षा फिर हुई. परीक्षा के दौरान किसी भी चूक से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी. कितनी लीकप्रूफ और मजबूत तैयारी थी. उसे ऐसे समझ सकते हैं कि युवाओं के सुनहरे भविष्य में कोई समाजद्रोही सेंधमारी नहीं कर सके, इसलिए लिए भारतीय वायु सेना के जहाज और हेलीकॉप्टर्स से सील्ड प्रश्न पत्रों को 18 हब्स तक पहुंचाया गया था.
बेहद सुरक्षित इंतजाम के बीच भी कुछ समाजविरोधी, धनलोभी, युवाओं के भविष्य में सेंधमारी की साजिश कर रहे थे. अब बहुत गौर से सुनिएगा. बिहार के लखीसराय में बिहार के लखीसराय में नीट परीक्षा में सेंध लगाने की साजिश करने वाले 30 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
इनमें 9 सॉल्वर हैं. यानी ये वो लोग थे जो दूसरे छात्रों की जगह नीट की परीक्षा दे रहे थे. सोचिए अगर ये नहीं पकड़े जाते तो पूरे साल मेहनत करनेवाले आपके बच्चों की जगह 9 अयोग्य छात्र परीक्षा पास कर सकते थे.
जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनमें डॉक्टर, मेडिकल छात्र भी शामिल हैं. यानी, ये खुद को डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके बच्चों के हक पर डाका डालने की साजिश रच रहे थे.
संदिग्धों में वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो परीक्षार्थियों के बायोमैट्रिक प्रक्रिया से जुड़े थे. यानी जिनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि सही छात्र ही परीक्षा दे वो ही परीक्षा में सेंधमारी की साजिश में शामिल थे.
गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी से वर्ष 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है. समझिए, ये आदतन अपराधी है.
जब देश की सेना नीट की परीक्षा में इन्वॉल्व थी. जब पेपर लीक की शिकायत के बाद सुरक्षा में सुई बराबर चूक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी गई थी. ऐसे समय में भी पेपर लीक और सॉल्वर वाली साजिश रची जा रही थी. इनके दुस्साहस के बारे में सोचिए. ये साजिश किसी एक सेंटर पर नहीं रची गई थी. नीट के 3 परीक्षा केंद्रों पर युवाओं के सपनों की हत्या की आपराधिक साजिश रची गई थी.
सोचिए अगर पेपर लीक और सॉल्वर वाला ये गैंग कामयाब हो जाता तो क्या होगा? उन लाखों बच्चों की मेहनत में सेंध लग जाती जो दिन रात ईमानदारी से अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं. सोचिए अगर ये गिरोह नीट के सिस्टम में सेंध लगाकर पेपर लीक करा देता तो क्या होता? देश के लाखों बच्चों को फिर नीट परीक्षा देनी पड़ती है. मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, लाखों परिवारों को फिर आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है.
यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि जो लोग आने वाली पीढ़ी के सपनों की हत्या करते हैं, उन्हें न्याय की सबसे कठोर और अनुकरणीय सजा मिलनी चाहिए.
नीट या किसी भी परीक्षा में पेपर लीक साधारण अपराध नहीं है. ये करोड़ों बच्चों, नौजवानों के सपनों की हत्या है. कुछ लोग सॉल्वर और पेपर लीक सिंडिकेट के अपराधियों को मृत्युदंड की सजा मांग कर रहे हैं. लेकिन ये भाव-ऐवेष नहीं है. धन के लोभ में सॉल्वर और पेपर लीक सिंडिकेट सिर्फ नौजवानों के सपनों की हत्या नहीं कर रहा है. ये नौजवानों की जान लेने का अपराध भी कर रहा है. हम आपसे एक आंकड़ा शेयर कर रहे हैं. बहुत ध्यान से समझिएगा. इसी साल नीट परीक्षा रद्द होने के बाद री एग्जाम से पहले नीट परीक्षा देनेवाले 10 छात्रों ने जान दे दी, इनकी उम्र 18 से 22 साल से बीच थी.
मध्य प्रदेश की 18 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि नीट दोबारा देने का साहस नहीं है. सॉरी मम्मी-पापा. ये सिर्फ एक आकांक्षा का दर्द नहीं है. ये हर उस बच्चे का, हर उस नौजवान का दर्द है जो रात-रात भर जागकर पेपर की तैयारी करता है. उनकी मेहनत पर सॉल्वर और पेपर लीक सिंडिकेट पानी फेर देता है.
#DNAमित्रों | सॉल्वर और पेपर लीक करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए?#DNA #DNAWithRahulSinha #NEET #FightAgainstSolverGang@rahulsinhatv pic.twitter.com/6A6ryQ83NH
— Zee News (@ZeeNews) June 22, 2026
पेपर लीक सिर्फ छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा देने का बोझ नहीं है. इसका मानसिक और आर्थिक दबाव भी होता है. ये दवाब छात्रों के साथ परिवार भी झेलता हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक री-एग्जाम की तैयारी में कोचिंग करनेवाले हर छात्र को 35 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं. ये पैसा आपकी-हमारी जेब से जाता है.
परीक्षा रद्द होने के बाद री-एग्जाम के लिए 30 से 45 दिन का समय लगता है. इससे छात्रों का एक बेशकीमती साल बर्बाद होने का खतरा रहता है.
री-एग्जाम की तैयारी छात्रों को अतिरिक्त तनाव देती है. मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक री-एग्जाम की घोषणा होने के बाद मनोचिकित्सकों के क्लीनिक में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है. इसलिए हम आज से बड़ा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए? हमने ये सवाल इसलिए भी पूछा है क्योंकि इसके पीछे सिस्टम की नाकामी भी है. जानते हैं, क्योंकि
2024 में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act बना. इसमें 3 से 10 साल की जेल , 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.
देखने में ये सजा का शख्स लगता है. लेकिन पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के कितने आरोपियों को सजा हुई? 23 वर्षों में 50 से ज्यादा पेपर लीक के केस हुए थे. लेकिन सजा सिर्फ 2 मामलों में हुई है
इसलिए अब जरूरी है कि सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. उनके खिलाफ सिर्फ सख्त सजा का प्रावधान ही नहीं हो, इन्हें तय समय सीमा में सजा भी दी जाए.
नीट री एग्जाम को लेकर राजनीतिक विवाद भी हो रहा है. दक्षिण बेंगुलुरू से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरू में कांग्रेस की महारैली के साथ भारी जाम लगा. इस वजह से कई छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मुश्किल हुई. कई छात्रों को देर होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए.
बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को पीएम मोदी से सीखना चाहिए. बीजेपी मोदी कल कोलकाता से लौटने के बाद देर तक एयरपोर्ट पर रुके रहे ताकी नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी नहीं हो.
बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़े होने का दिखावा तो करती है लेकिन छात्रों के सुविधा की चिंता नहीं करती है. इसका जवाब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने दिया है.
कर्नाटक के गृहमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बीजेपी सांसद पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया. उन्होंन कहा कि RC कॉलेज में कुल 720 छात्रों को NEET परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था, जिनमें से 142 छात्र अनुपस्थित रहे. प्रियांक ने कहा कि सिर्फ तीन छात्र सेंटर पर पहुंचने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाए.
वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जो छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए, उनका एक साल बर्बाद हो गया. सोचिए सालभर परिश्रम करने वाले छात्रों पर क्या गुजर रही होगी.