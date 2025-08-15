भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं... RSS के दत्तात्रेय होसबोले ने किस पर साधा निशाना?
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं... RSS के दत्तात्रेय होसबोले ने किस पर साधा निशाना?

Sarkaryavah Dattatreya News: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुंबई में कहा कि आज भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं हैं. कुछ शक्तियां भारत को दबाने और कुचलने की कोशिश करती हैं. ऐसे में भारत को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:20 PM IST
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं... RSS के दत्तात्रेय होसबोले ने किस पर साधा निशाना?

देश की आजादी के 78 साल पूरे हो गए हैं और देशभर के लोग 79वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुंबई में कहा कि आज भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं हैं. कुछ शक्तियां भारत को दबाने और कुचलने की कोशिश करती हैं. ऐसे में भारत को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए. इससे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल के सफर को याद किया.

RSS के दत्तात्रेय होसबोले ने बताया भारत के पास आगे क्या है मौका?

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, 'भारत को मजबूत करने के लिए दुनिया में हर कोई दयालुता से पेश नहीं आता. हमें मित्रता अर्जित करनी चाहिए. लेकिन, आज भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं हैं. कुछ लोग खुश हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो इससे उन्हें लाभ होगा. लेकिन कुछ शक्तियां भारत को दबाने और कुचलने की कोशिश करती हैं. इसलिए, हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए. हमें चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और अपनी शक्ति और क्षमता का पूर्ण विकास करके, एक आदर्श राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़े होने का अवसर हमारे जीवन में आया है.'

लाल किले से पीएम मोदी ने RSS को लेकर क्या-क्या कहा?

लाल किले से अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष पूरे करने पर उसकी सराहना की. उन्होंने इसे 'दुनिया का सबसे बड़ा NGO' बताया और राष्ट्र निर्माण में इसके सदियों पुराने योगदान की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पहले, एक संगठन का जन्म हुआ - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS). राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण, स्वर्णिम अध्याय हैं. 'व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण' के संकल्प के साथ, मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से, स्वयंसेवकों ने अपना जीवन हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया. एक तरह से, RSS दुनिया का सबसे बड़ा NGO है. इसका समर्पण का 100 साल का इतिहास है.'

ये भी पढ़ें- सुदर्शन चक्र, GST रिफॉर्म, विकासशील भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भरता, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर, स्वदेशी.... लाल किले से PM मोदी के बड़े ऐलान

मोहन भागवत ने भारत को एक 'अद्वितीय देश' बताया

इस बीच, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्कल विपन्न सहायता समिति में तिरंगा फहराकर 79वें स्वतंत्रता दिवस को चिह्नित किया. सभा को संबोधित करते हुए, भागवत ने भारत को एक 'अद्वितीय देश' बताया जिसका मिशन 'दुनिया में शांति और खुशी' लाना और अपने धर्म को वैश्विक स्तर पर साझा करना है. उन्होंने कहा, 'भारत एक अनूठा देश है. यह दुनिया में शांति और खुशी लाने और अपने धर्म को दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास करता है... हम स्वतंत्र हुए इसलिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे देश में हर कोई खुशी, साहस, सुरक्षा, शांति और सम्मान प्राप्त कर सके. आज दुनिया लड़खड़ा रही है। 2000 वर्षों में कई प्रयोगों के बावजूद, इसकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं मिला है.' उन्होंने कहा, 'यह हमारा कर्तव्य है कि हम दुनिया को समाधान प्रदान करें और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित अपने दृष्टिकोण के आधार पर सुख-शांति से भरी एक नई दुनिया का निर्माण करें.'

Sumit Rai

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

