भयानक हादसा! ब्रिज से गिरी कार, BJP विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत

वर्धा: महाराष्ट्र (Maharashtra) के वर्धा (Wardha) में बीती रात एक भयानक हादसा हो गया. यहां एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई और इस दुर्घटना में बीजेपी विधायक (BJP MLA) विजय रहांगडाले (Vijay Rahangdale) के बेटे आविष्कार रहांगडाले (Avishkar Rahangdale) समेत 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, मेडिकल छात्र रात को खाना खाने के बाद वर्धा जा रहा थे. ब्रिज पर कार के गुजरने के दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार 20-40 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए.

बता दें कि विजय रहांगडाले महाराष्ट्र की तिरोड़ा विधान सभा सीट से विधायक हैं. जो गाड़ी ब्रिज से गिरी उसमें विधायक विजय रहांगडाले के बेटे आविष्कार रहांगडाले सवार थे. दुर्घटना में आविष्कार रहांगडाले की मौत हो गई. आविष्कार रहांगडाले एक मेडिकल स्टूडेंट थे. इस हादसे में आविष्कार रहांगडाले के साथ 6 अन्य मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में हुए इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है.

PM @narendramodi announced that Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives in the accident near Selsura. Those who are injured would be given Rs. 50,000.

