श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के श्रीनगर (Srinagar) जिले के नौगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं. ये जानकारी अधिकारियों ने कुछ देर पहले मीडिया को दी. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, ' कार्रवाई में तीन आतंकवादी मारे गए हैं'. आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है.'

पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया था. इसके बाद सुरक्षाबलों पर फायरिंग की गई. कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद ये कामयाबी मिली है.

#UPDATE | A total of three terrorists neutralized in the Nowgam encounter in Srinagar. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search operation underway: Kashmir Zone Police

