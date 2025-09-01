Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Advertisement
trendingNow12904787
Hindi Newsदेश

Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में गणेश उत्सव की वजह से 27 अगस्त से अवकाश चल रहा है और नियमित कार्यवाही मंगलवार से शुरू होनी है.हालांकि, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार दोपहर एमी फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर विशेष सुनवाई के लिए सहमति दे दी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में जारी आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार (1 सितंबर) को विशेष सुनवाई के लिए सहमत हो गया. गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में गणेश उत्सव की वजह से 27 अगस्त से अवकाश चल रहा है और नियमित कार्यवाही मंगलवार से शुरू होनी है.हालांकि, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार दोपहर एमी फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर विशेष सुनवाई के लिए सहमति दे दी. याचिका में मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे आंदोलन को लेकर आपत्ति जताई गई है.

सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई स्थित आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. वह मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं. जरांगे के समर्थन में हजारों लोगों की भीड़ मुंबई पहुंची है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

याचिकाकर्ता ने गत सप्ताह उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी। इससे पहले 26 अगस्त को उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जा नहीं किया जा सकता और धरना-प्रदर्शन केवल संबंधित प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार खारघर, नवी मुंबई में प्रदर्शन के लिए अनुमति देने पर विचार करे. प्रशासन ने प्रारंभ में आजाद मैदान में एक दिन के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी थी, जिसे बाद में एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...

मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुंबई नहीं छोड़ेंगेः जरांगे
जरांगे ने रविवार को कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह मुंबई नहीं छोड़ेंगे. सोमवार को याचिकाकर्ता ने अदालत में आवेदन दाखिल कर मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की और जारी आंदोलन के कारण लोगों को हो रही असुविधा का हवाला दिया.मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज बॉम्बे  हाईकोर्ट में एमी फाउंडेशन की याचिका पर आज स्पेशल बेंच ने सुनवाई शुरू. कोर्ट ने 27 तारीख को हुई सुनवाई में कहा था कि सभी को आंदोलन का अधिकार लेकिन शहर का माहौल खराब नहीं होगा चाहिए. 

मुंबई के हालात पर बुलाई गई हॉलीडे कोर्ट
इसके बाद पाटिल को पुलिस प्रशासन ने शर्तों के आधार पर 1 दिन की इजाजत दी...और अब आज आंदोलन का चौथा दिन है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख दी थी. लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद याचिकार्ताओं ने कोर्ट को पत्र लिखा और मुंबई की हालत देखते हुए स्पेशल हॉलीडे कोर्ट बुलाने की अपील की. आज इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ ने सुनवाई शुरू की है. एडवोकेट जनरल बीरेंद्र शराफ सरकार की तरफ से पेश हुए है. याचिककर्ताओं ने एमी फाउंडेशन की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के दिए पहले यानी कि पिछले हफ्ते के आदेश का उल्लंघन हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः 'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Bombay High Court

Trending news

वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
;