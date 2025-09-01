Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में गणेश उत्सव की वजह से 27 अगस्त से अवकाश चल रहा है और नियमित कार्यवाही मंगलवार से शुरू होनी है.हालांकि, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार दोपहर एमी फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर विशेष सुनवाई के लिए सहमति दे दी.
मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में जारी आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार (1 सितंबर) को विशेष सुनवाई के लिए सहमत हो गया. गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में गणेश उत्सव की वजह से 27 अगस्त से अवकाश चल रहा है और नियमित कार्यवाही मंगलवार से शुरू होनी है.हालांकि, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार दोपहर एमी फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर विशेष सुनवाई के लिए सहमति दे दी. याचिका में मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे आंदोलन को लेकर आपत्ति जताई गई है.
सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई स्थित आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. वह मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं. जरांगे के समर्थन में हजारों लोगों की भीड़ मुंबई पहुंची है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
याचिकाकर्ता ने गत सप्ताह उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी। इससे पहले 26 अगस्त को उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जा नहीं किया जा सकता और धरना-प्रदर्शन केवल संबंधित प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार खारघर, नवी मुंबई में प्रदर्शन के लिए अनुमति देने पर विचार करे. प्रशासन ने प्रारंभ में आजाद मैदान में एक दिन के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी थी, जिसे बाद में एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुंबई नहीं छोड़ेंगेः जरांगे
जरांगे ने रविवार को कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह मुंबई नहीं छोड़ेंगे. सोमवार को याचिकाकर्ता ने अदालत में आवेदन दाखिल कर मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की और जारी आंदोलन के कारण लोगों को हो रही असुविधा का हवाला दिया.मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एमी फाउंडेशन की याचिका पर आज स्पेशल बेंच ने सुनवाई शुरू. कोर्ट ने 27 तारीख को हुई सुनवाई में कहा था कि सभी को आंदोलन का अधिकार लेकिन शहर का माहौल खराब नहीं होगा चाहिए.
मुंबई के हालात पर बुलाई गई हॉलीडे कोर्ट
इसके बाद पाटिल को पुलिस प्रशासन ने शर्तों के आधार पर 1 दिन की इजाजत दी...और अब आज आंदोलन का चौथा दिन है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख दी थी. लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद याचिकार्ताओं ने कोर्ट को पत्र लिखा और मुंबई की हालत देखते हुए स्पेशल हॉलीडे कोर्ट बुलाने की अपील की. आज इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ ने सुनवाई शुरू की है. एडवोकेट जनरल बीरेंद्र शराफ सरकार की तरफ से पेश हुए है. याचिककर्ताओं ने एमी फाउंडेशन की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के दिए पहले यानी कि पिछले हफ्ते के आदेश का उल्लंघन हो रहा है.
