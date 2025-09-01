Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो...
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो...

Manoj Jarange Attack On Fadanvis: मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने सीएम फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा कि फडणवीस बीजेपी में एक धब्बा हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में सोचने की जरूरत है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:02 AM IST
Maratha Movement: मुंबई में चल रहे मराठा आंदोलन का आज चौथा दिन है. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे से मुलाकात करने के लिए अब तक महायुति सरकार का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा है. इसपर मनोज जरांगे ने सूबे की सरकार पर अपने समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को चेतावनी दे दी है. जरांगे ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो सोमवार से पानी भी नहीं पिएंगे. उन्होंने ये भी इस सप्ताह के अंत तक अगर मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन में प्रदेश भर के मराठा जवान शामिल हो जाएंगे.

जरांगे ने सीएम फडणवीस पर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है. जरांगे ने कहा, 'सरकार की हठ की वजह से माराठाओं को मुंबई आना पड़ा. फडणवीस जब विपक्ष में थे तब उन्होंने हमारे समुदाय को सत्ता में आने पर मराठा समुदाय के लिए कहा था कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो उन्हें आरक्षण मिल सकता है. सत्ता में आने के बाद उन्होंने रंग बदल लिया.' जरांगे ने सीएम फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा कि फडणवीस बीजेपी में एक धब्बा हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में सोचने की जरूरत है. जरांगे ने कहा, "फडणवीस सरकार ने पुलिसकर्मियों से हमारे कार्यकर्ताओं की तरह कपड़े पहनकर यह अफवाह फैलाने को कहा कि मैंने लोगों को वापस जाने के लिए कहा. ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए." 

याद दिलाया 1884 का वो गजट जिसमें...
मराठा आंदोलन कर रहे मनोज जारांगे ने सरकार से मांग की कि वो तुरंत 1884 के हैदराबाद गजट (जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि मराठा और कुणबी, एक ओबीसी उप-जाति एक ही हैं) को मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए स्वीकार करे. उन्होंने कहा, 'कोई हमें ओबीसी श्रेणी में जाने से नहीं रोक सकता लेकिन सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है. क्योंकि उसका हमें आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं है. मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अगर मराठा समुदाय ने ठान लिया, तो महायुति सरकार का एक भी उम्मीदवार ग्राम पंचायत चुनावों में नहीं चुना जाएगा.' मनोज जरांगे ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% कोटा सीमा लागू की गई है, तो महाराष्ट्र पहले से ही 52% कैसे दे रहा है. साथ ही, अगर पिछले दो दशकों में कई जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना स्वीकार्य है, तो केवल मराठा समुदाय को शामिल करना अमान्य कैसे है?'

राज ठाकरे पर भी साधा निशाना
अपने संबोधन के दौरान मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने जरांगे और एकनाथ शिंदे के समीकरण पर टिप्पणी की थी. जरांगे ने कहा कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे बहुत भोले हैं वे किसी की भी बात सुन लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं. लेकिन उन्हें मराठा मुद्दे पर बोलने से दूर रहना चाहिए' क्या मैंने तब कुछ कहा था जब उन्होंने नासिक नगर निगम में अपने सभी विधायकों और सत्ता को खो दिया था? 

