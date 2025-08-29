'या तो हमें आरक्षण दो नहीं तो गोली मार दो...', आजाद मैदान में जारंगे समर्थकों का नारा, आज करेंगे धरना प्रदर्शन

Maratha reservation Movement: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल शनिवार 29 जनवरी 2025 को पहली बार मुंबई पहुंचे. वह कुछ समय बाद यहां के आजाद मैदान में अपना विरोध-प्रदर्शन करने वाले हैं. उनका काफिला वाशी टोला से होते हुए शहर में एंटर हुआ. इस दौरान उनके साथ सैकड़ों गाड़ियां भी चल रही थीं. इस वक्त मनोज जरांगे का काफिला ईस्टर्न फ्रीवे पहुंचा है और जल्द ही वह पी डिमेलो रोड से होकर आजाद मैदान पहुंचेगा.

आरक्षण को लेकर संबोधन

मनोज जरांगे आज मराठा आरक्षण को लेकर अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं. मुंबई में मराठा आरक्षण मांग को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. इससे पहले जरांगे के अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरुवार 28 अगस्त 2025 को साउथ मुंबई के आजाद मैदान में 1,500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया था. मनोज जरांगे के प्रदर्शन से कुछ देर पहले आजाद मैदान में उनके समर्थकों ने 'हमें मराठा आरक्षण दो या देखते ही गोली मारने का आदेश दो और हमें मार डालो' नारा लगाया.

STORY | Give us Maratha quota or issue shoot-at-sight orders and kill us: Jarange supporter at Azad Maidan Add Zee News as a Preferred Source “If you cannot give us reservation, then shoot us dead,” said Nanded farmer Maruti Patil, who has arrived here to take part in activist Manoj Jarange’s Maratha quota stir… pic.twitter.com/rXjNV5F5yv — Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025

इस दौरान नांदेड़ के किसान मारुति पाटिल ने कहा,' अगर आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते, तो हमें गोली मार दो.'

अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे जरांगे

बता दें कि जरांगे ने 29 अगस्त 2025 से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की थी. 26 अगस्त 2025 को वह अपने हजारों समर्थकों के साथ जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराटी से रवाना हुए थे. इसके बाद वह गुरुवार 27 अगस्त 2025 को वह छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किले पहुंचने के बाद मुंबई के लिए रवाना हुए. उनके हजारों समर्थक पहले से ही मुंबई पहुंच हुए हैं.

क्या है मांग?

मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत भी मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाने और इसके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं. बता दें कि कुनबी OBC श्रेणी में शामिल महाराष्ट्र की एक कृषि जनजाति है. आरक्षण मिलने से यह समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षिण संस्थानों में आरक्षण का पात्र बन जाएगा. मनोज जरांगे का कहना है कि वह समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और गणेस उत्सव में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे.

