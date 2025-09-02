मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे पाटिल?

Maratha Protest: महाराष्ट्र सरकार और मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच लंबे वक्त से टकराव चल रहा था. आखिरकार मंगलवार (2 सितंबर) को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की मांग मान ली. सरकार ने 'हैदराबाद गजट' को लागू करने की घोषणा की है. इससे मराठा समाज को ओबीसी (OBC) कोटे के फायदे मिल सकेंगे. यहां आपके दिमाग एक सवाल जरूर आया होगा कि हैदराबाद गजट क्या है?

हैदराबाद गजट क्या है और मराठा आरक्षण आंदोलन में इसकी अहमियत क्यों है?

आजादी से पहले मराठवाड़ा इलाका (आज के महाराष्ट्र के आठ जिले) हैदराबाद के निजाम के राज में आता था. उस वक्त 1918 में निजाम सरकार ने एक आदेश निकाला था. जिसका नाम हैदराबाद गजट था. इसमें उस इलाके की आबादी, जाति-समुदाय, पेशे, खेती-बाड़ी व दूसरी जानकारियों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया गया था.

अब इसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर मराठवाड़ा के मराठा समाज यह स्थिति साबित कर सकते हैं कि वे कुनबी जाति ( Kunbi status ) से जुड़े हैं. कुनबी किसान समुदाय है, जिसे महाराष्ट्र में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की सूची में शामिल किया गया है. यानी, हैदराबाद गजट से मराठा समाज को ओबीसी कोटे का फायदा पाने का रास्ता खुल सकता है. हालांकि, इसी तरह से अलग-अलग इलाकों के अपने-अपने रिकॉर्ड हैं. मिसाल के तौर पर सतारा गजट (पश्चिम महाराष्ट्र के मराठों के लिए), औरंध गजट और बॉम्बे गजट.

हैदराबाद गजट से मराठों का रिजर्वेशन दावा कैसे साबित होता है?

हैदराबाद गजट और पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि मराठवाड़ा में मराठा समाज ज्यादातर खेती किसानी करता था, लेकिन वो आर्थिक व सामाजिक तौर से पिछड़ा माना जाता था. दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि मराठा और कुनबी समुदाय को एक ही समान माना जाता था. निजाम सरकार ने मराठा समाज को पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का आदेश भी जारी किया था, जिसे आधिकारिक गजट में दर्ज किया गया.

जबकि, साल 1884 के एक पुराने दस्तावेज में 'मराठा' का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ कुनबी लिखा गया है. इससे साफ होता है कि उस वक्त मराठों को कुनबी के तौर पर ही दर्ज किया गया था. आजादी के बाद मराठवाड़ा महाराष्ट्र का हिस्सा बना और यहां की यह जाति मराठा कहलाने लगी. जबकि मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि 1884 वाला दस्तावेज असली सबूत है और उसी को आधार मानना चाहिए. अब महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद गजट को मान्यता देकर मराठों को कुनबी का दर्जा देने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि मराठा समाज को भी ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा.

महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में मराठों का क्या होगा?

देवेन्द्र फडणवीस सरकार का हमेशा से मानना ​​रहा है कि मराठा रिजर्वेशन के संबंध में कोई भी फैसला संवैधानिक और कानूनी जांच के दायरे में होना चाहिए. इसीलिए सरकार दस्तावेजी सबूत की बुनियाद पर महाराष्ट्र भर में मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट जारी करने की जारंगे पाटिल की मांग पर सहमत होने से सावधान रही है.

इसके बजाय, सरकार ने सिर्फ हैदराबाद राजपत्र के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है. यानी, सिर्फ वही मराठे कुनबी माने जाएंगे जिनके पास निजामकालीन रिकॉर्ड से सबूत मौजूद होंगे.

विदर्भ के 11 जिलों में रहने वाले मराठा पहले से ही कुनबी के रूप में ओबीसी सूची में शामिल हैं. वहीं, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण के कुछ मराठों ने भी ओबीसी कोटा प्राप्त करने के लिए खुद को कुनबी के रूप में नामांकित किया है. हालांकि, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई मराठों ने अपनी पहचान योद्धा वर्ग और अगड़ी जाति के तौर पर बनाए रखी है.

क्या सरकार के इस फैसले के बाद हो जाएगा समाधान?

कोई भी मराठा शख्स, जो कुनबी सर्टिफिकेट पेश करता है, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है. हैदराबाद गजट को अब एक कानूनी दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जो मराठों को अपनी कुनबी पहचान स्थापित करने में मदद करता है. कुनबी होने के सबूत होने के साथ पात्र मराठा अब खुद ब खुद ओबीसी कोटे का फायदा पाने के हकदार हो जाएंगे. 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे जरांगे पाटिल ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं. इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विरोध स्थल पर उनसे मुलाकात की थी, जिसमें ज्यादातर मराठा समुदाय से थे.