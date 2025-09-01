Maratha Reservation: 'मंगलवार शाम तक मुंबई की सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का हाई कोर्ट

Maratha Reservation Movement Latest News: मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के नाम पर हो रही अराजकता पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. अदालत ने आज सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि मंगलवार शाम तक आजाद मैदान को छोड़कर आंदोलनकारी मुंबई की सभी सड़कों से हट जाएं.
Bombay High Court Order on Maratha Reservation Movement: राठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे पाटिल की ओर से मुंबई में शुरू किया गया आंदोलन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. पाटिल ने आजाद मैदान में एक दिन के लिए आंदोलन की अनुमति मांगी थी और उसमें 5 हजार लोगों के शामिल होने का लिखित आश्वासन दिया था. लेकिन आज आंदोलन चौथे दिन में प्रवेश कर गया और मुंबई में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी उमड़े हुए हैं. उन्होंने आजाद मैदान समेत आसपास की सड़कें, फ्लाईओवर अपने कब्जे में ले लिए हैं. इस मसले पर एक एनजीओ की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है, जिस पर आज विशेष खंडपीठ ने अदालत में सुनवाई की.
'आदेश का उल्लंघन कर रहे मराठा आंदोलनकारी'
जस्टिस गौतम ए अनखड और रविंद्राव घुगे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संगठन AMY फाउंडेशन की अर्जी पर आज विशेष सुनवाई की. मराठा समुदाय की तरफ से वकील कैलाश खंडबलहले और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल बीरेंद्र शराफ़ पेश हुए.
याचिककर्ता AMY फाउंडेशन ने अदालत में कहा कि कोर्ट के पिछले दिए गए आदेश का उल्लंघन हो रहा है. मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल और उनके लोग अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं. प्रदर्शन की इजाजत केवल एक दिन के लिए थी और वह भी सिर्फ आजाद मैदान के लिए दी गई थी. लेकिन आंदोलनकारी पूरी मुंबई की सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और लोगों का आना-जाना दूभर कर दिया है.
'उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट पहुंचा रहे खाना'
सरकारी वकील बीरेंद्र शराफ़ ने याचिकाकर्ता की बात का समर्थन किया और कहा कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है. अच्छी मंशा के साथ आजाद मैदान में केवल एक दिन के लिए परमीशन दी गई थी लेकिन कोर्ट की तरफ से दी गई गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है.
इस मामले में अलग से एक वकील गुणरत्न सदावर्ते ने कहा कि इस मामले में सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता प्रदर्शनकारियों को खाना पानी ट्रक में पहुंचा रहे है. कई विधायक और सांसद कह रहे है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना चाहिए, जिस पर ओबीसी समाज भी विरोध में लामबंद हो रहा है. ओबीसी कोटे से देना चाहिए.
प्रदर्शन का अधिकार लेकिन नियमों में रहकर- कोर्ट
मराठा समुदाय की तरफ से आनंद काठे नाम के एक वकील ने कोर्ट में सदावर्ते की बात पर ऑब्जेक्शन लिया. इस पर कोर्ट उनसे नाराज हो गया और पूछा कि आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का.
दोनों पक्षों की बात सुनकर अदालत ने हालात पर गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा, सबको अपने लोकतांत्रित अधिकारों को लेकर अनशन करने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. हम देख रहे हैं कि मुंबई में लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं. सब्जियां-दूध खराब हो रहे हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान एक जस्टिन खुद एक रील दिखाया, जिसमें प्रदर्शनकारी रेड सिग्नल को घेरकर नाच रहे हैं. अदालत ने इस स्थिति को मुंबई के आम नागरिकों के अधिकारों का हनन बताया.
'मंगलवार शाम तक मुंबई की सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी'
कोर्ट ने आदेश दिया कि आंदोलनकारियों ने 26 अगस्त के बॉम्बे हाइकोर्ट के प्रोटेस्ट संबंधित आदेश का उल्लंघन किया है. लिहाजा हालात ठीक करने और आदेश का पालन करवाने के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठाए. आम आदमी के जनजीवन को पटरी पर लाना ज़रूरी है. खास करके जब गणपति उत्सव चल रहा हो.
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इसके लिए अधिकृत प्रदर्शन स्थल आज़ाद मैदान को छोड़कर सभी जगह से प्रोटेस्टर्स मंगलवार शाम शाम चार बजे तक खाली कर दें. साथ ही अगर नए आंदोलनकारी शहर में घुसने की कोशिश करें राज्य सरकार उन्हें एंटी पॉइंट पर ही रोककर शहर में घुसने से रोक दे. अदालत ने कहा कि मंगलवार को रेग्युलर बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. तब सरकार कोर्ट को बताए कि उसके आदेश का पालन हुआ है या नहीं.
