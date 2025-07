मराठी भाषा विवाद के बीच ठाकरे परिवार के एकजुट होने से एकनाथ शिंदे असहज? मंत्री सरनाईक ने भी कराई फजीहत!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासी में कोई भी दल मराठी भावनाओं (Marathi sentiments) की अनदेखी नहीं कर सकता. मराठा आरक्षण हो या मराठी भाषा सिखाने (Marathi Language Row) के लिए उत्तर भारतीयों की पिटाई करना या उनके अपमान को जायज ठहराना, शिवसेना, शिवसेना उबाठा, एनसीपी, एनसीपी(शपा) और कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां अपने नफा-नुकसान के हिसाब से प्रकिक्रिया दे रहे हैं. बीजेपी भी शांत भाव से बार-बार उठ रहे इस भाषा रूपी सियासी ज्वारभाटे के थमने का इंतजार कर रही है.

क्या वाकई असहज हैं एकनाथ शिंदे?

केंद्र द्वारा महाराष्ट्र के लोगों पर जबरन हिंदी भाषा थोपने के आरोप में 20 साल से जुदा राहों पर चल रहे ठाकरे ब्रदर्स (उद्दव और राज ठाकरे) एक हो गए हैं. उस दिन से लेकर मंगलवार को मुंबई में 'मनसे' के विरोध प्रदर्शन को लेकर अगर कोई एक शख्स असहज दिख रहा है तो वो डिप्टी सीएम और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं. एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ शिवसेना से परिवारवाद खत्म किया बल्कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ मिलकर इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि उद्धव की सेना उबाठा की जड़ों में मठ्ठा डाल दिया.

सियासी पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र राज्य के बाहर से आए हिंदी भाषा सीखने वाले ऑप्शन ने पॉलिटिकल पिच पर ऐसी गुगली डाली जिसने बीएमसी चुनावों से ठीक पहले आगे के सियासी हालातों को लेकर एकनाथ शिंदे की चुनौतियां बढ़ा दी हैं. राजठाकरे खुद कह रहे हैं कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फणड़वीस ने हिंदी सीखने का प्रस्ताव रखकर पूरा करा दिया. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की दूरियां खत्म हो गईं हैं दोनों ने एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा इसे लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा.

सरनाइक ने बढाई मुश्किलें!

राज्य में बढ़ते भाषा विवाद के बीच ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम में, राज्य के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने उस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश की, जिसका खुद वह हिस्सा हैं. MNS कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया. वहीं विरोध प्रदर्शन में पहुंचने से पहले, सरनाईक ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और आंदोलन को मराठी हितों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण मार्च बताया.

राजठाकरे की मनसे पार्टी का अस्तित्व मुंबई और उसके उपनगरों की चारदिवारी के बाहर नहीं है. खुद राज ठाकरे के सुपुत्र चुनाव हार गए. उनकी पार्टी कभी एक-दो सीट से ज्यादा नहीं जीती. ठाकरे ब्रदर्स को लगता है कि अगर उन्होंने बीएमसी का किला जीत लिया तो आगे उनकी सियासी पोर्टफोलियो मजबूत हो सकता है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, वरना सत्ता से फिलहाल चार साल की विदाई तो तय हो ही चुकी है.

शिंदे का FOMO मोमेंट

सियासी जानकारों का कहना है कि शिवसेना में फूट डालने वाले विद्रोह के बाद, टीम शिंदे पार्टी का नाम और प्रतीक बरकरार रखने में कामयाब रही. लेकिन बीजेपी और एनसीपी के साथ इसके गठबंधन ने अब इसे गलत दिशा में खड़ा कर दिया है, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर-मराठी की बहस चल रही है.

पश्चिमी राज्य में भाषा ऐतिहासिक रूप से एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे मराठी मानुस के हिमायती रहे हैं. इसलिए, भले ही एकनाथ शिंदे ने पार्टी का नाम और प्रतीक बरकरार रखा हो, लेकिन उनका हिंदी की हिमायती भाजपा यानी बीजेपी के नजदीक रहना उन्हें थोड़ा असहज करता है, क्योंकि MNS और शिवसेना (UBT) भाजपा शासित केंद्र पर हिंदी थोपने और लड़ाई को सड़कों पर ले जाने का आरोप लगा रहे हैं.

ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शिंदे FOMO मोमेंट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्व सहयोगी शिवसेना की खास शैली में सड़कों पर उतर आए हैं. शिवसेना प्रमुख बेचैन दिख रहे हैं, उन्हें डर है कि उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी उद्धव ठाकरे इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं.

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को मीरा रोड में मराठी रैली की अनुमति न दिए जाने पर अपनी ही सरकार की आलोचना की और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, यहां तक ​​कि पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी. सरनाईक ने संवाददाताओं से कहा, 'मराठी एकीकरण समिति और कई अन्य संगठनों ने रैली के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं और अगर पुलिस की हिम्मत है, तो मुझे गिरफ्तार करें.'

Mumbai, Maharashtra: On the police denying permission for a Marathi Morcha in Mira Road, Minister Pratap Sarnaik says, "The Marathi Ekikaran Samiti and several other organizations had applied for the rally, but were denied permission. I am going—if the police dare, let them… pic.twitter.com/N7mdFlB1EI

— IANS (@ians_india) July 8, 2025