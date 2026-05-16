महाराष्ट्र: 7 लाख के इलाज से भड़के मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', इस गलती से पुलिस ने दबोचा

महाराष्ट्र में पुणे की एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने नागपुर से शिवाजी राठौड़ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. उस पर पुणे के हडपसर स्थित 'उषा किरण' अस्पताल में नकली बम रखकर दहशत फैलाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इलाज के भारी-भरकम बिल से नाराज होकर बदला लेने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया था. हॉस्पिटल में तब हड़कंप मच गया, जब परिसर में नकली बम बरामद हुआ. आरोपी ने कथित तौर पर इलाज के बिल से नाराज होकर अस्पताल में एक नकली बम रख दिया था.

आरोप है कि आर्थिक विवाद से नाराज आरोपी ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने के लिए बाथरूम में एक संदिग्ध उपकरण रख दिया. जांच में सामने आया है कि उसने धमकी देने के इरादे से नकली बम तैयार किया था. पुणे पुलिस के अमितेश कुमार का कहना हैं कि आरोपी शिवाजी राठौड़ 10 मई को एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज (STD) के इलाज के लिए उषा किरण अस्पताल आया था.

इलाज के दौरान उसे करीब 7 लाख रुपये का बिल थमाया. राठौड़ का मानना था कि अस्पताल प्रशासन उसका आर्थिक शोषण कर रहा है, जिसे लेकर उसने बदला लेने की साजिश रची थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अस्पताल के बाथरूम से बरामद उपकरण कोई असली विस्फोटक नहीं था. आरोपी का मकसद सिर्फ दहशत का माहौल बनाना था.

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कैसे खुला राज?

जांच में खुलासा हुआ है कि राठौड़ ने अस्पताल के बाथरूम में संदिग्ध उपकरण रखा था. उसने डिवाइस बनाने के लिए मात्र 150 रुपये का एक टाइमर खरीदा था. नकली जिलेटिन स्टिक्स को चिपकाने के लिए उसके पास कोई चिपकने वाला पदार्थ नहीं था, इसलिए उसने स्टेशनरी दुकान से डबल-साइडेड टेप खरीदा और उसके 15 रुपये का पेमेंट अपनी UPI से किया. मुंबई की ट्रेन्ड पुलिस ने इसी UPI ट्रांजैक्शन को ट्रेस करते हुए उस आरोपी के मोबाइल नंबर और पहचान तक पहुंच बनाई. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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