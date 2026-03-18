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कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; क्या कहता है मार्च में मौसम का ये उलटफेर?

Weather Update: मार्च के महीने में दिल्ली-NCR में आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है. भारत में 2026 में गर्मी के बजाय बेमोसम आंधी, बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है. आज 18 मार्च 2026 को एक तरफ दिल्ली में बारिश हो रही है, जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखा जा रहा है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:55 PM IST
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कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; क्या कहता है मार्च में मौसम का ये उलटफेर?

Delhi Rain: मार्च का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है. अमूमन इस समय भारत में मौसम सर्दियों से गर्मियों की ओर जा रहा होता है. दिन में तेज धूप और रातें सुहावनी होती है. लोग ठंड के कपड़ों को अगले साल के लिए बक्से में बंद कर देते हैं. लेकिन 2026 में मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. मार्च के महीने में गर्मी तो नहीं, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में आंधी, बारिश, और स्नोफॉल देखने को मिल रहा है. राजधानी दिल्ली में आज यानी 18 जनवरी 2026 को धूल भरी तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश हो रही है. वहीं पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है.  

दिल्ली NCR में अचानक बदला मौसम 

आज यानी 18 मार्च को देश के अलग-अलग राज्यों में मिला-जुला मौसम देखने को मिल रहा है. दिल्ली NCR में शाम के वक्त अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 40-60 किमी प्रति घंटा के साथ तेज आंधी और बारिश शुरू हो चुकी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कुछ घंटों तक बिजली-गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. अचानक मौसम के बदलने से तापमान में 4-6°C तक की गिरावट आने का अनुमान है. वहीं शाम के समय में हुई आंधी और बारिश के कारण ट्रैफिक स्लो होने की खबरें हैं, जिससे ऑफिस से घर जाने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई. 

इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

दिल्ली में अचानक हुई तेज आंधी और भारी बारिश को देखते हुए इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इसमें उन्होंने बताया है कि "मौसम बदलने से एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर काफी ट्रैफिक है. ऐसे में अगर आपकी फ्लाइट आ है, तो समय से थोड़ा पहले निकलें और घर से चलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें."

भारत में अलग-अलग हिस्सों में कैसा है मौसम?

अचानक बदले मौसम का बड़ा कारण वेस्टर्न डिसटर्बेंस है. उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. दिल्ली-NCR, यूपी, पंजाब, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोत्तरी जारी है.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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