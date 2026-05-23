भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, सरकार लगा चुकी है बैन

Marco Rubio India Visit: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो (Marco Rubio) ने शुक्रवार को अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत कोलकाता से की. पिछले 14 वर्षों में किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का यह पहला कोलकाता दौरा है. इससे पहले साल 2012 में Hillary Clinton ने शहर का दौरा किया था. कोलकाता पहुंचते ही मार्को रुबियो अपनी पत्नी जेनेट डी. रुबियो के साथ मध्य कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) के मुख्यालय ‘मदर हाउस’ पहुंचे. उन्होंने वहां अधिकारियों से मुलाकात की और संस्था द्वारा संचालित चिल्ड्रन्स होम का भी दौरा किया.

FCRA विवाद के कारण फिर चर्चा में आई संस्था

मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनियाभर में गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है. हालांकि, बीते कुछ वर्षों में यह संस्था विदेशी चंदे से जुड़े विवादों को लेकर भी चर्चा में रही है. साल 2021 में भारत सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम ( Foreign Contribution Regulation Act) के तहत संस्था के लाइसेंस के नवीनीकरण को रोक दिया था. गृह मंत्रालय ने उस समय प्रतिकूल इनपुट्स का हवाला दिया था. बाद में आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बाद लाइसेंस बहाल कर दिया गया था.

#WATCH | West Bengal: US Secretary of State Marco Rubio leaves from The Mother Teresa House Of The Missionaries of Charity in Kolkata. pic.twitter.com/FCTbxAeIjL Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 23, 2026

ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच बढ़ा था विवाद

उस समय पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिससे हजारों मरीजों और कर्मचारियों पर असर पड़ा. हालांकि गृह मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया कि सरकार ने खाते फ्रीज नहीं किए थे, बल्कि संस्था की ओर से ही बैंक को ऐसा अनुरोध भेजा गया था.

नया FCRA संशोधन बिल बना चिंता का कारण

अब केंद्र सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में FCRA कानून में संशोधन से जुड़ा नया बिल पेश करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित संशोधनों के तहत यदि किसी विदेशी फंड पाने वाली संस्था का लाइसेंस रद्द होता है या नवीनीकरण नहीं होता, तो उसकी संपत्तियों को एक नामित प्राधिकरण अपने नियंत्रण में ले सकेगा. इसी प्रस्तावित कानून को लेकर अमेरिका में भी चिंता जताई जा रही है.

अमेरिकी सांसद ने रुबियो से उठाने को कहा मुद्दा

अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ (Chris Smith) ने मार्को रुबियो की भारत यात्रा से पहले एक लेख लिखकर उनसे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में FCRA कानून का मुद्दा उठाने की अपील की थी. स्मिथ ने दावा किया था कि नए कानून के लागू होने पर तकनीकी या अकाउंटिंग त्रुटियों के आधार पर भी संस्थाओं की संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और चैरिटी संस्थाओं के लिए चिंता का विषय बताया.

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भारत-अमेरिका संबंधों पर भी नजर

मार्को रुबियो की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और अमेरिका रक्षा, तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर सहयोग बढ़ा रहे हैं. कोलकाता दौरे के बाद रुबियो आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे. 26 मई को वह QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी आधिकारिक बैठकों में FCRA और विदेशी फंडिंग से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाते हैं या नहीं.