/मोदी का वीडियो हटाकर फंसा Meta, अब मांगी माफी; खुद Global Affairs Chief ने माना- ‘हमसे गलती हुई’

टेक दिग्गज मेटा और भारत सरकार के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर आई है. मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक और हाल ही में हुई तकनीकी चूकों को लेकर भारत सरकार से औपचारिक रूप से माफी मांगी है. मेटा ने माना कि खास ऑडियंस को टारगेट करके किए गए पेड प्रमोशन के जरिए काफी मात्रा में गैर-कानूनी कंटेंट को बढ़ावा दिया गया.
मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफ़िसर जोएल कप्लान ने अपनी कंपनी की ओर से हुई चूक को स्वीकार किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा 'पीएम मोदी की पोस्ट पर रोक लगाने में हुई गलती के लिए मैंने मेटा की तरफ से मंत्री से माफी मांगी.'
यह पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब केंद्र सरकार और मेटा के अधिकारियों के बीच में हाल ही में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें इसमें सोशल मीडिया साइट्स पर चल रहे CSAM और डीपफेक कंटेंट को लेकर बात की गई थी.
जुकरबर्ग की यह माफी उस वैश्विक जांच के बाद सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन चलाए जा रहे थे. 'BBC EYE' की एक रिपोर्ट में ऐसे करीब 30 अलग-अलग विज्ञापनों की पहचान की गई थी. इस मामले की जानकारी भारतीय अधिकारियों को मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को समन भेजकर कड़ा जवाब मांगा था.
इधर 5 अगस्त बुधवार यानी आज ही के दिन मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल कप्लान अपनी उच्चस्तरीय टीम के साथ दिल्ली पहुंचे थे. उन्होंने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनके कार्यालय में मुलाकात की थी. यह हाई-प्रोफाइल बैठक लगभग 30 मिनट तक चली, जिसमें प्लेटफॉर्म सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और हालिया घटनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी.
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने से पहले मेटा के अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन से भी मुलाकात की और करीब 45 मिनट तक अपना पक्ष रखा था.
दरअसल, हाल के दिनों में भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलती आपत्तिजनक सामग्री और सुरक्षा खामियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. भारत सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म पर ऐसे संवेदनशील और अवैध कंटेंट की मौजूदगी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए जा रहे फर्जी और भ्रामक वीडियो (डीपफेक) पर लगाम लगाने में नाकामी को लेकर भी मेटा से सवाल पूछे गए थे.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को फेसबुक प्लेटफॉर्म से गलत तरीके से हटा दिए जाने का मामला भी उठा था, जिस पर सरकार ने सख्त नाराजगी जताई थी. इन सभी गंभीर विषयों पर भारत सरकार के सख्त रुख के बाद मेटा नेतृत्व को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा.