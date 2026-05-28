विवाह अब जन्मों का बंधन नहीं रहा, जोड़ा खुश नहीं तो तलाक ही एकमात्र समाधान

Reasons for Marriage Breakdown: आजकल विवाह में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसे देखते हुए सवाल उठता है कि क्या घुट घुटकर इस तरह के संबंधों को निभाया जाना जरूरी है. अगर जोड़ा विवाह से खुश न हो तो क्या तलाक लेना एकमात्र समाधान बच जाता है.
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What to do if Marriage Fails (नितिन सक्सेना): हाल ही में मीडिया में अत्यंत गंभीर और झकझोर देने वाले मामले सामने आए हैं. इन दोनों ही घटनाओं ने न केवल न्याय जगत, बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है. जब उच्च पदों पर बैठे और कानून को भली-भांति समझने वाले लोग या उनके परिवार इस तरह के चरम और दुखद हालातों का शिकार होते हैं, तो यह समाज में वैवाहिक रिश्तों के भीतर बढ़ते मानसिक तनाव और गंभीर कलह को उजागर करता है.
इन दोनों मामलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:
1. कड़कड़डूमा कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन शर्मा का मामला
दिल्ली न्यायिक सेवा (DJS) के 33 वर्षीय अधिकारी अमन कुमार शर्मा (जो कड़कड़डूमा कोर्ट में उत्तर-पूर्वी जिले के DLSA सचिव के पद पर तैनात थे) 2 मई 2026 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित अपने निवास पर मृत पाए गए थे.
पारिवारिक आरोप और FIR: उनके पिता और परिवार ने आरोप लगाया है कि वे अपनी पत्नी (जो साकेत कोर्ट में मजिस्ट्रेट हैं) और उनके परिवार द्वारा की जा रही अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना और घरेलू कलह से बुरी तरह परेशान थे. इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 61(2) (अपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
2. दूसरा मामला भोपाल के सेवानिवृत्त जिला जज के परिवार का मामला (ट्विशा/वंशिका शर्मा केस)
यह मामला भी बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल बन चुका है. नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा (जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स में वंशिका भी कहा गया), की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, मई 2026 में भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं.
पारिवारिक आरोप: लड़की के परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला है, जिसमें उनकी सास (जो भोपाल की सेवानिवृत्त जिला जज हैं) और पति (अधिवक्ता) शामिल हैं.
कानूनी कार्रवाई: इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में हस्तक्षेप करते हुए AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों की टीम से दोबारा पोस्टमॉर्टम (Second Autopsy) कराने की अनुमति दी है. आरोपी पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.
इन दर्दनाक हादसों की पृष्ठभूमि में प्रख्यात उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार / लेखक नितिन सक्सेना का यह बयान वैवाहिक संस्था की व्यावहारिक हकीकत और कानूनी समझ को रेखांकित करता है: लेखक नितिन सक्सेना का कहना है "विवाह को एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) माना जाना चाहिए, न कि एक स्थायी बंधन. यदि जोड़ा एक-दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो तलाक ही एकमात्र समाधान है, हत्या या आत्महत्या नहीं."
जीवन का महत्व सर्वोपरि: किसी भी रिश्ते, सामाजिक प्रतिष्ठा या विवाह के रूढ़िवादी बंधनों से ऊपर मनुष्य का जीवन है. अगर कोई रिश्ता दम घुटने वाला बन चुका है, तो कानूनी तौर पर अलग हो जाना (तलाक) ही एकमात्र समझदारी भरा रास्ता है.
पारंपरिक सोच में बदलाव की जरूरत: अक्सर समाज विवाह को एक ऐसा 'अटूट और थोपा हुआ बंधन' मान लेता है जिससे बाहर निकलना गुनाह समझा जाता है. इस रूढ़िवादिता के कारण लोग मानसिक प्रताड़ना सहते रहते हैं, जो अंततः ऐसे आत्मघाती या हिंसक मोड़ पर खत्म होती है.
व्यावहारिक कानूनी दृष्टिकोण: विवाह को एक आपसी सहमति (अनुबंध) के रूप में देखना दोनों पक्षों को यह गरिमा देता है कि यदि सहमति और सम्मान खत्म हो जाए, तो वे सम्मानपूर्वक और कानूनी तरीके से रास्ते अलग कर सकें, न कि एक-दूसरे को मानसिक या शारीरिक रूप से नष्ट करें.
जब तक समाज वैवाहिक विवादों को एक कानूनी और व्यावहारिक समस्या मानकर 'सम्मानजनक अलगाव' (Divorce) को सहजता से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ऐसे भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले दलदल से लोगों को बाहर निकालना मुश्किल होगा.
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