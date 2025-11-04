Advertisement
5 नवंबर: जब 1 बार में मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने अमेरिका को पछाड़ लिखा था नया इतिहास

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:20 PM IST
Mangalyaan: आज जब हम इसरो की नई ऊंचाइयों को देखते हैं, चंद्रमा, सूर्य और उससे भी आगे तो मंगलयान की पहली उड़ान एक प्रेरणा बनकर सामने झलकती है. यही है भारत का स्वर्णिम युग, जहां असंभव सिर्फ एक शब्द है, सच्चाई नहीं. 5 नवंबर 2013, वह दिन था जब श्रीहरिकोटा के आसमान में गूंजती रॉकेट इंजन की गर्जना के साथ भारत ने मंगल ग्रह के लिए ऐतिहासिक उड़ान भरी. यह वह क्षण था जब इसरो ने न सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व का सूर्य उगाया. एक ऐसा इतिहास लिखा गया, जो सिर्फ तकनीकी विजय नहीं थी, बल्कि सपनों की उड़ान थी.

मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन 'मंगल परिक्रमा मिशन' (मॉम) 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी-सी25 के जरिए भेजा गया. सफर आसान नहीं था. अभियान को मंगल ग्रह की यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस ग्रह पर भेजे गए आधे से भी कम मिशन ही सफल हुए थे. इस मिशन की अगली बड़ी चुनौती मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना था, क्योंकि 2003 में जापान के यान का एक परीक्षण विफल रहा था, जब वह ग्रह के पास पहुंचते ही विद्युतीय खराबी का शिकार हो चुका था. इसके बाद 23 सितंबर 2014 को इस मिशन ने भारत के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई. मार्स ऑर्बिटर मिशन ('मंगल परिक्रमा मिशन') इतिहास रचते हुए लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था. इसके साथ ही, भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला देश बना. यूरोपीय, अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यान कई प्रयासों के बाद मंगल की परिक्रमा करने या उस पर उतरने में सफल हुए थे.

भारत बना मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश

Add Zee News as a Preferred Source

इस कामयाबी की खास बात यह भी रही कि भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई और दुनिया का चौथा देश बना. इसकी दिलचस्प कहानी यह भी है कि इसरो का पहला मंगलयान अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी था, इतना सस्ता कि हॉलीवुड की फिल्म 'ग्रैविटी' को बनाने में इससे भी कहीं ज्यादा खर्चा आया था. करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से यह मिशन तैयार हुआ, जो दुनिया का सबसे किफायती अंतरग्रहीय अभियान था. यह मिशन न सिर्फ इसरो की तकनीकी दक्षता का प्रतीक बना, बल्कि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक नई पहचान और प्रतिष्ठा भी दिलाई. 5 नवंबर की यह तारीख भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

