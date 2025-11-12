Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में रणभूमि में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'

Martyred Second Lieutenant Rajeev Sandhu: राजीव को भारतीय शांति सेना के तहत ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका में तैनात कर दिया गया था. श्रीलंका उस वक्त गृहयुद्ध से जूझ रहा था और बट्टिकलोआ सेक्टर में तैनात राजीव की बटालियन को तुरंत उग्रवादी गुट एलटीटीई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में लगाया गया.
Rajeev Sandhu Assam Regiment: 12 नवंबर साल 1966 अमृतसर में जन्मे राजीव संधू अपने माता-पिता (देविंदर सिंह संधू और जय कांता संधू) की इकलौती संतान थे.वो अपने माता-पिता के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में रहता थे. देशभक्ति उनके घर में कोई नारा नहीं थी, बल्कि ये उनको विरासत में मिली थी. क्योंकि, राजीव के दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सेवा में थी और उनके पिता भारतीय वायु सेना में सेवा दे चुके थे. जिसके चलते राजीव को बचपन से ही समर्पण और सेवा का पाठ सीखने को मिल गया था. चंडीगढ़ के सेंट जॉन हाई स्कूल और पीयू के डीएवी कॉलेज से पास आउट राजीव पढ़ाई में होशियार होने के साथ-साथ एक अद्भुत एथलीट भी थे. राजीव ने रोल स्केटिंग में लगातार सात वर्षों तक चैंपियनशिप अपने नाम की थी. रोलर स्केटिंग बहुत तेज रफ्तार और सटीक संतुलन वाला खेल होता है, जिसके लिए शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक दृढ़ता और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता ही जीत दिलाने में सहयोग करती है. राजीव की ये खूबी उस वक्त निर्णायक सिद्ध हुई जब वो रणभूमि में उतरे.
उग्रवादियों को दिया करारा जवाब
राजीव संधू ने एकेडमी चयन के बाद चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में ट्रेनिंग की थी. जिसके बाद 5 मार्च 1988 को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव संधू (एसएस-33343) को द असम रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में कमीशन दिया गया. राजीव की ये सैन्य यात्रा मात्र चार महीने और चौदह दिन में ही समाप्त हो गई. दरअसल, कमीशन मिलते ही राजीव को भारतीय शांति सेना के तहत ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका में तैनात कर दिया गया था. श्रीलंका उस वक्त गृहयुद्ध से जूझ रहा था और बट्टिकलोआ सेक्टर में तैनात राजीव की बटालियन को तुरंत उग्रवादी गुट एलटीटीई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में लगाया गया. जिसके कुछ ही समय बाद उनको 19 मद्रास रेजिमेंट की 'सी' कंपनी के साथ जोड़ दिया गया, जिसके चलते वो सीधे युद्ध के माहौल में कूद पड़े.राजीव संधू के लिए 19 जुलाई 1988 का दिन बेहद खास था क्योंकि,उनको सूखी राशन सामग्री इकट्ठा करने के लिए मदुरंग केनी कुलम से मंगनी जाने वाले दो वाहनों के काफिले की कमान सौंपी गई थी. हालांकि, जब वो काफिले को लेकर आगे बढ़े तो एलटीटीई के उग्रवादियों ने उन पर घात लगाकर भीषण हमला बोल दिया. उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों और रॉकेटों से हमला इतना भयंकर था कि चंद सेकेंड में काफिला रुक गया. उग्रवादियों की इस हरकत का करारा जवाब देने के लिए अपनी जीप से बाहर निकले राजीव पर उग्रवादियों ने रॉकेट दागने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया. इस भीषण हमले ने राजीव के शरीर को छलनी कर दिया और उनके दोनों पैर बिल्कुल बेजान हो गए. कोई साधारण इंसान इतने दर्द और सदमे के कारण मर जाता लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी.
राजीव संधू ने नहीं मानी हार
पूरी तरह खून से लथपथ राजीव ने जमीन पर लुढ़क गए, जिससे उग्रवादियों ने सभी जीप सवार सैनिकों को मरा हुआ मानकर सेना के हथियारों और गोला बारूद लूटने की योजना बनाई और बस यहीं वो गलती कर बैठे. इसी एक पल ने राजीव को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया. दरअसल, जैसे ही उग्रवादी हथियार लूटने के लिए अपनी कवर से बाहर आए तो राजीव ने अपनी 9 एमएम कार्बाइन निकाली और रेंगते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से सभी उग्रवादी निशाने पर आ गए. बस फिर क्या था राजीव ने अपने दोनों पैरों को खोने के बावजूद कार्बाइन को मजबूती से पकड़ा और उग्रवादियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया. राजीव का हमला इतना खतरनाक था की उग्रवादियों बिना सैन्य हथियार छूए वापस भागना पड़ा. इस दौरान राजीव ने कराची के सबसे प्रमुख उग्रवादी नेता कुमारन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.राजीव अपनी आखिरी सांस तक उग्रवादियों और सेना के हथियारों के बीच ढाल बनकर मौजूद रहे, जिसके चलते उग्रवादी वहां से भाग खड़े हुए लेकिन राजीव की सांसे भी धीरे-धीरे कम होती चली गई. सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव संधू ने रणभूमि में देश सेवा के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया. जब रणभूमि में सांसों ने राजीव संधू का साथ छोड़ा तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष और 6 महीने थी. राजीव संधू को उनके इस अद्वितीय और आत्म-बलिदानी साहस के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. इतना ही नहीं उनके प्रशस्ति पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया कि राजीव संधू ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना करने में अनुकरणीय साहस दिखाया और अपने साथियों के जीवन और हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया.
