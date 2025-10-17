Advertisement
प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... पॉपुलर अमेरिकी सिंगर ने राहुल गांधी को दिया जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की फैन फॉलोइंग दुनियाभर में है. एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका समेत सातों महाद्वीपों में वो चाहे जहां जाएं उनके भरपूर चाहने वाले मिल जाते हैं. उनके कुछ फैंस तो ऐसे भी हैं कि अपने पसंदीदा राजनेता की आलोचना का जवाब भी देने लगते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:56 PM IST
Mary Jorie Millben statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की फैन फॉलोइंग दुनियाभर में है. एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका समेत सातों महाद्वीपों में वो चाहे जहां जाएं उनके भरपूर चाहने वाले मिल जाते हैं. उनके कुछ फैंस तो ऐसे भी हैं कि अपने पसंदीदा राजनेता की आलोचना का जवाब भी देने लगते हैं. एक ऐसे ही मामले में अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन (Mary Millben) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आलोचना पर तीखा जवाब दिया है. 

मेरी मिलबेन का राहुल गांधी को जवाब

राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी, जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्रंप से डरने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक माहौल में नया सियासी टकराव पैदा हो गया. इस विवाद के बीच, मेरी मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते नहीं हैं और वह अमेरिका के साथ अपनी रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं. जैसे अमेरिका हमेशा अपने देश के हितों को पहले रखता है, वैसे ही पीएम मोदी भी भारत के हितों के अनुसार ही काम करते हैं. मैं उनकी सराहना करती हूं.'

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ

उन्होंने आगे राहुल गांधी की तुलना में कहा कि उन्हें ऐसी नेतृत्व शैली समझ नहीं आती और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम नहीं हैं. उनके इस पोस्ट पर कई भारतीय यूजर्स ने मेरी मिलबेन की बातों का समर्थन किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की.  सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय समन्वयक अभय उपाध्याय ने लिखा, 'पीएम मोदी की समझदारी और दूर की सोच को कोई भी सच्चा देशभक्त ही समझ सकता है. लेकिन कुछ लोग दिल से भारत से जुड़े नहीं हैं इसलिए वे इसे समझ नहीं पाएंगे. यह देखकर अच्छा लगा कि एक अमेरिकी नागरिक भी पीएम मोदी की कूटनीति को समझता है और राहुल गांधी को उसका जवाब दे रहा है.'

ये भी पढ़ें- Cabinet Expansion Explainer: गुजरात में सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा?

आपको बताते चलें कि इसी तरह से किसानों और युवाओं के हितों की बात करने वाले क्षितिज कोहली ने कहा, 'मोदी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक फायदे के लिए काम करते हैं, और यही सच्चा नेतृत्व है.' तकनीकी पेशेवर गौरव भारद्वाज ने भी प्रधानमंत्री मोदी को दूरदर्शी नेता बताया जो अमेरिका की नीतियों को समझते हैं और बताया कि ट्रंप जल्द ही राजनीति से बाहर हो जाएंगे, लेकिन भारत को अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने होंगे. अन्य यूजर्स ने भी कहा कि नेतृत्व डर या दिखावे की बात नहीं है, बल्कि रणनीति, दूरदर्शिता, और देश के हित को पहले रखने की बात है, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते. (IANS)

Shwetank Ratnamber

Mary Jorie Millben

