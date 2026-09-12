/खाड़ी में जंग, भारत में दोस्ती! ईरान-UAE के नेताओं के हैंडशेक ने पूरी दुनिया को चौंकाया; क्या दिल्ली से निकलेगा सुलह का रास्ता?

BRICS 2026 में भारत ने कई संदेश दिए हैं. साथ ही भारत की धरती से शांति का बड़ा पैगाम भी दिया है. मिडिल ईस्ट में जारी जबरदस्त तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति और UAE के क्राउन प्रिंस की दिल्ली में द्विपक्षीय मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं की इस मुलाकात को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देशों के बीच रिश्ते भी तनावपूर्ण रहे हैं. दोनों नेताओं का नई दिल्ली में मिलना भारत की 'डिप्लोमैटिक ब्रिज' यानी अलग-अलग पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने वाली भूमिका को मजबूत करता है.
हाल के महीनों में ईरान की तरफ से UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं. UAE ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. UAE ने यह भी कहा है कि वह अपनी हिफाजत का हक रखता है, लेकिन वह किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता. इसके बावजूद UAE लगातार संयम, बातचीत और कूटनीतिक समाधान की अपील करता रहा है. ऐसे में पेजेशकियान और शेख मोहम्मद की नई दिल्ली में मुलाकात दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रखने के लिहाज से अहम है.
Iranian President Masoud Pezeshkian met with UAE Crown Prince Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the BRICS Summit. pic.twitter.com/keBkQ8VIvu
— Iran in India (@Iran_in_India) September 12, 2026
भारत इस समय BRICS का अध्यक्ष और मेजबान है. ईरान और UAE दोनों BRICS के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के बीच तनाव है. ऐसे में नई दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात यह संदेश देती है कि भारत संवाद के लिए एक भरोसेमंद मंच बन सकता है Reuters के अनुसार, BRICS में ईरान और UAE के मतभेदों के बावजूद भारत ने साझा घोषणा पर सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में बेहतरी होना भारत के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है. ईरान और UAE दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं. ईरान के साथ भारत के चाबहार बंदरगाह, व्यापार और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी के हित जुड़े हैं, जबकि UAE भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है. इसलिए भारत नहीं चाहेगा कि दोनों देशों का तनाव और बढ़े.
|भारत का UAE को निर्यात
|UAE से भारत का आयात
|सोना, रत्न और आभूषण
|सोना और सोने से जुड़े उत्पाद
|पेट्रोलियम उत्पाद
|कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद
|इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान
|इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण
|मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण
|मशीनरी और औद्योगिक उपकरण
|वाहन और ऑटो पार्ट्स
|खनिज और धातु उत्पाद
|कपड़ा और परिधान
|रसायन और प्लास्टिक
|रसायन
|खाद्य उत्पाद
|खाद्य और कृषि उत्पाद
|अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद
|भारत का ईरान को निर्यात
|ईरान से भारत का आयात
|बासमती चावल
|पिस्ता, बादाम और अन्य मेवे
|अन्य कृषि उत्पाद
|सेब और अन्य फल
|ऑयल मील/खली
|कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद
|चाय
|ऑर्गेनिक केमिकल्स
|दालें
|अन्य रासायनिक उत्पाद
|ताजे फल
|खनिज, अयस्क और पत्थर
|फार्मास्यूटिकल्स
|सीमेंट और क्लिंकर
|मशीनरी और इंजीनियरिंग उत्पाद
|प्लास्टिक और संबंधित उत्पाद
स्रोत: भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT); प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं की श्रेणियां।