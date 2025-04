मुस्लिम राजशाही हो या लोकतंत्र वक्फ हर जगह मौजूद... सऊदी पहुंचे पीएम मोदी को तालकटोरा से ओवैसी का संदेश

Asaduddin Owaisi on Waqf Law : दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ कानून (Waqf Act) के खिलाफ कार्यक्रमम में केंद्र सरकार और पीएम मोदी दोनों पर जमकर हमला बोला. ओवैसी ने बीजेपी (BJP) पर हमलावर होते हुए वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताया. वक्फ कानून के विरोध में आयोजित इस महाविरोध प्रदर्शन में कई राज्यों से आए मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून के विरोध में अपनी बात रखी. सभी ने एक सुर में वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया.

चाहें तो पीएम मोदी से पूछ लें: ओवैसी

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 'वक्फ बचाओ सम्मेलन' को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने संसद में कहा कि इस विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें क्राउन प्रिंस से पूछना चाहिए कि क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बना है. वक्फ हर मुस्लिम देश में मौजूद है, चाहे वह लोकतंत्र हो या मुस्लिम राजशाही वाला साम्राज्य.'

#WATCH | Addressing the Save Waqf Conference at Delhi's Talkatora Stadium, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "... Someone from the BJP said in the Parliament that this particular Muslim country does not have Waqf... I want to tell PM Narendra Modi that during his visit to Saudi… pic.twitter.com/yLVjLKZ56X

