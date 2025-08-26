जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में अब तक 4 की मौत; भयावह वीडियो आया सामने
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में अब तक 4 की मौत; भयावह वीडियो आया सामने

अचानक से आई इस प्राकृतिक आपदा की वजह से पहाड़ों से पानी और मलबे का सैलाब नदियों और नालों में आ गया. तेज बहाव ने रास्ते में आए पेड़, मकान और सड़कें तक बहा दीं. प्रशासन ने इस आपदा में फिलहाल अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:59 PM IST
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से मची तबाही
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से मची तबाही

Doda Cloud burst: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही मची है. पानी और मलबे में पेड़, घर और सड़कें बह गई हैं. 4 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं चिनाब नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते वैष्णो देवी यात्रा और जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है. सोमवार (25 अगस्त) को थाथरी उप-मंडल में अचानक आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जैसी भयावह यादें ताजा कर दीं. इलाके में बादल फटने की घटना के बाद मची तबाही ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.

अचानक से आई इस प्राकृतिक आपदा की वजह से पहाड़ों से पानी और मलबे का सैलाब नदियों और नालों में आ गया. तेज बहाव ने रास्ते में आए पेड़, मकान और सड़कें तक बहा दीं. प्रशासन ने इस आपदा में फिलहाल अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं.

आपदा के कारण चिनाब नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. नदी के उफान के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को एहतियातन बंद कर दिया गया है. इसके अलावा, सुरक्षा कारणों से वैष्णो देवी यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

 

आपदा प्रबंधन बल, पुलिस और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं. हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा

