चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा? इन मांगों के साथ होगा प्रदर्शन

Farmers Protest: आज के ठीक 5 साल पहले किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था. इस आंदोलन का असर पूरे देश में देखा जा रहा था, 'दिल्ली चलो' नारे के साथ किसान देश की राजधानी की तरफ कूच कर दिए थे, हालांकि उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया. आज इस विरोध प्रदर्शन के 5 साल होने पर देश भर में मजदूर-किसान प्रदर्शन कर रहा है. पंजाब के चंडीगढ़ में देशभर से किसान पहुंचने वाले हैं. इससे पहले हम जानते हैं साल 2020 में हुए किसान आंदोलन की कुछ बड़ी बातों के बारे में.

चंडीगढ़ में होगा विरोध प्रदर्शन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक SKM के 10,000 से ज्यादा किसानों के चंडीगढ़ में इकट्ठा होने की उम्मीद है, जबकि नई दिल्ली और दूसरे राज्यों की राजधानियों के साथ-साथ जिला सेंटरों में भी बुधवार को किसानों के प्रदर्शन होने की उम्मीद है.चंडीगढ़ में इकट्ठा हो रहे किसानों को एक दिन की सभा के लिए सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है. तीन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए निकाले गए ‘दिल्ली चलो’ मार्च, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था. हालांकि एक साल से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर यह धरना प्रदर्शन चला था.

किन मुद्दों पर फिर से होगा प्रदर्शन

