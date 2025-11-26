Advertisement
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा? इन मांगों के साथ होगा प्रदर्शन

Delhi Chalo March: किसानों ने ठीक 5 साल पहले ‘दिल्ली चलो’ के नारे के साथ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था. 5 साल पूरे होने पर एक बार फिर पंजाब के चंडीगढ़ में देशभर से किसान पहुंचने वाले हैं. उनकी क्या मंशा है, आइए जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 26, 2025, 01:04 PM IST
Farmers Protest: आज के ठीक 5 साल पहले किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था. इस आंदोलन का असर पूरे देश में देखा जा रहा था, 'दिल्ली चलो' नारे के साथ किसान देश की राजधानी की तरफ कूच कर दिए थे, हालांकि उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया. आज इस विरोध प्रदर्शन के 5 साल होने पर देश भर में मजदूर-किसान प्रदर्शन कर रहा है. पंजाब के चंडीगढ़ में देशभर से किसान पहुंचने वाले हैं. इससे पहले हम जानते हैं साल 2020 में हुए किसान आंदोलन की कुछ बड़ी बातों के बारे में.

चंडीगढ़ में होगा विरोध प्रदर्शन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक SKM के 10,000 से ज्यादा किसानों के चंडीगढ़ में इकट्ठा होने की उम्मीद है, जबकि नई दिल्ली और दूसरे राज्यों की राजधानियों के साथ-साथ जिला सेंटरों में भी बुधवार को किसानों के प्रदर्शन होने की उम्मीद है.चंडीगढ़ में इकट्ठा हो रहे किसानों को एक दिन की सभा के लिए सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है. तीन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए निकाले गए ‘दिल्ली चलो’ मार्च, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था. हालांकि एक साल से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर यह धरना प्रदर्शन चला था. 

किन मुद्दों पर फिर से होगा प्रदर्शन

  • SKM का कानूनी MSP की मांग दोहराने के लिए विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है इसमें SKM ने पूरे भारत में रैलियां, मार्च और पब्लिक आउटरीच कैंपेन का आह्वान किया है. पंजाब के किसान चंडीगढ़ जाएंगे और सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होंगे, जो प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र होगा.
  • चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए, खास रास्तों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियों और डायवर्जन की घोषणा की. सिक्योरिटी एजेंसियों को मोहाली की तरफ से भारी ट्रैक्टर-ट्रॉली आने-जाने की उम्मीद है और चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर भी काफी लोगों के आने की उम्मीद है.
  • बुधवार को विरोध प्रदर्शन से पहले, SKM ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक मेमोरेंडम तैयार किया, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के आधार पर MSP लागू करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की गई है. HT की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन के बाद राज्य और जिला लेवल पर मेमोरेंडम जमा करने की योजना बना रहे हैं.
  • इसमें किसानों और खेती में काम करने वालों के लिए लोन माफी, बिजली बिल, 2025 को वापस लेने और चार लेबर कोड को रद्द करने की भी मांग की गई है. मेमोरेंडम में प्रेसिडेंट से “फेडरल अधिकारों की सुरक्षा” करने और जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और फिर से बसाने में सही मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार एक्ट, 2013 को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है.
  • SKM ने MGNREGS के काम के दिन बढ़ाकर 200 करने और मजदूरी ₹700 करने, फ़र्टिलाइजर सब्सिडी बहाल करने, DAP और यूरिया फर्टिलाइजर की सप्लाई करने और सभी बाढ़ और लैंडस्लाइड को नेशनल डिज़ास्टर घोषित करने की भी मांग की है. 

