 गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो

गुजरात के भरूच जिले के जीआईडीसी पनोली स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई. आग के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारियों ने बताया कि कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम जारी है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:38 AM IST
Fire Breaks Out In Bharuch: गुजरात के भरूच जिले के जीआईडीसी पनोली स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई. आग के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारियों ने बताया कि कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम जारी है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

 

जानकारी के अनुसार, आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि दूर-दूर तक धुएं के गुबार नजर आ रहे थे. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए. आग लगने की वजह से आस-पास के इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क कर दिया गया है. प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है.

खबर अपडेट की जा रही है... 

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Fire Breaks Out In Bharuch

