गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो

Fire Breaks Out In Bharuch: गुजरात के भरूच जिले के जीआईडीसी पनोली स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई. आग के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारियों ने बताया कि कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम जारी है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

VIDEO | Bharuch, Gujarat: Fire breaks out in Sanghvi Organics Pvt Ltd in GIDC Panoli. Thick smoke and flames were visible from a distance as multiple fire tenders rushed to the spot and began firefighting operations. More details are awaited. (Source: Third Party) Add Zee News as a Preferred Source (Full video… pic.twitter.com/UMVi3UgoN6 — Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2025

जानकारी के अनुसार, आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि दूर-दूर तक धुएं के गुबार नजर आ रहे थे. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए. आग लगने की वजह से आस-पास के इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क कर दिया गया है. प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है.

खबर अपडेट की जा रही है...