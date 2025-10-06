Bhiwandi Fire Video: भिवंडी के कोरियर गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; आग बुझाने की कोशिशें जारी

Bhiwandi fire video: महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में एक कोरियर गोदाम में भीषण आग लग गई. आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिग्रेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं. इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वहीं शुरुआती जानकारी के मुताबिक गोदाम में इतनी भयानक आग लगने की वजह यानी कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है. एक मिनट 14 सेकेंड का वीडियो भीषण आग की गवाही दे रहा है. हालात काफी गंभीर दिख रहे हैं.

वीडियो डरा रहा!

#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra | A massive fire broke out in a courier godown in Bhiwandi. No injuries reported so far. The cause of the fire is yet to be ascertained. Further details awaited pic.twitter.com/XcHpFiWThB Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) October 5, 2025

नोट: इस आग से जुड़ी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. खबर आते ही अपडेट की जाएगी.