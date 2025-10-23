Advertisement
trendingNow12972158
Hindi Newsदेश

या अल्‍लाह ये क्या हो गया! तड़पते-छटपटाते और रात भर बिलखते रहे, आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक

Massive fire in Habba Kadal Srinaga: श्रीनगर के हब्बा कदल में 23 अक्टूबर 2025 की रात भीषण आग लगने से 9 घर और एक गोदाम जलकर राख हो गए. करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात भर अफरा-तफरी का माहौल रहा क्योंकि वे अपने परिवारों और सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाेटो साभार- एआई
फाेटो साभार- एआई

Habba Kadal Srinagar: श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को भीषण आग लगने से करफली मोहल्ले में हड़कंप मच गया. इस आग में 9 रिहायशी घर और एक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गए. करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है. लेकिन रात भर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का जो माहौल बना रहा. उसे देखकर किसी का भी कलेजा दुखों से फट जाए. लोगों के सामने उनकी जिंदगी भर की कमाई खाक हो रही थी. सब लाचार थे, इसके बाद भी आग को बुझाने में सभी जुटे रहे. तड़पते-छटपटाते बिलखते लोगों के अरमान आग में सब स्वाहा हो गए. 

श्रीनगर के हब्बा कदल में लगी आग, नुकसान?
रिपोर्टों के अनुसार, आग ने कई रिहायशी घरों और एक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए. आग गुरुवार तड़के लगी. रिपोर्टों के अनुसार, अग्निशमन विभाग को लगभग 2:30 बजे सूचना मिली.

नौ रिहायशी घर और एक गोदाम नष्ट, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खाक
नौ रिहायशी घर और एक गोदाम नष्ट हो गए, और आसपास की कई इमारतें भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, हालांकि परिवारों ने अपना सामान, कीमती सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खो दिए. संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जो करोड़ों में बताया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रात भर अफरा-तफरी का माहौल
पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं. संकरी गलियों और इलाके की भीड़भाड़ के कारण अभियान में बाधा आई.आग लगने के सही कारण की जांच की जा रही है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आग गोदाम से लगी होगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में किसी आवासीय इमारत में आग लगने की बात कही गई है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात भर अफरा-तफरी का माहौल रहा क्योंकि वे अपने परिवारों और सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे. प्रभावित परिवार राहत और पुनर्वास सहायता के लिए जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

habba kadal

Trending news

रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप