Habba Kadal Srinagar: श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को भीषण आग लगने से करफली मोहल्ले में हड़कंप मच गया. इस आग में 9 रिहायशी घर और एक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गए. करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है. लेकिन रात भर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का जो माहौल बना रहा. उसे देखकर किसी का भी कलेजा दुखों से फट जाए. लोगों के सामने उनकी जिंदगी भर की कमाई खाक हो रही थी. सब लाचार थे, इसके बाद भी आग को बुझाने में सभी जुटे रहे. तड़पते-छटपटाते बिलखते लोगों के अरमान आग में सब स्वाहा हो गए.

श्रीनगर के हब्बा कदल में लगी आग, नुकसान?

रिपोर्टों के अनुसार, आग ने कई रिहायशी घरों और एक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए. आग गुरुवार तड़के लगी. रिपोर्टों के अनुसार, अग्निशमन विभाग को लगभग 2:30 बजे सूचना मिली.

नौ रिहायशी घर और एक गोदाम नष्ट, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खाक

नौ रिहायशी घर और एक गोदाम नष्ट हो गए, और आसपास की कई इमारतें भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, हालांकि परिवारों ने अपना सामान, कीमती सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ खो दिए. संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जो करोड़ों में बताया जा रहा है.

रात भर अफरा-तफरी का माहौल

पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं. संकरी गलियों और इलाके की भीड़भाड़ के कारण अभियान में बाधा आई.आग लगने के सही कारण की जांच की जा रही है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आग गोदाम से लगी होगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में किसी आवासीय इमारत में आग लगने की बात कही गई है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात भर अफरा-तफरी का माहौल रहा क्योंकि वे अपने परिवारों और सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे. प्रभावित परिवार राहत और पुनर्वास सहायता के लिए जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं.