Mumbai Fire: ओशिवारा फर्नीचर मार्केट में लगी भयंकर आग, 40 दुकानें जलकर खाक

40 दुकानें आग में राख

बता दें कि आग ने मार्केट की कई दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है. ओशिवारा फर्नीचर मार्केट में लगी आग में 30 से 40 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं. आग लगने के पीछे सिलेंडर ब्लास्ट एक कारण बताया जा रहा है. हालांकि, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है. इलाके में 200 से अधिक दुकानें हैं. आग को लेवल 3 का घोषित किया गया है जो बेहद गंभीर आग होती है.

Mumbai | Fire breaks out in a furniture godown located in Jogeshwari West. Fire engines present at the spot, no casualty reported

— ANI (@ANI) March 13, 2023