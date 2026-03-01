खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, सड़क पर उतरे हजारों लोग, US-इजरायल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दुनियाभर के लोगों में शोक और गुस्सा है. खामेनेई की मौत के बाद ये आलम कश्मीर में भी देखने को मिला, दिन के पहले उजाले में कश्मीर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और दिन चढ़ने के साथ ही तेज हो गया. इसमें ज्यादातर शिया समुदाय के लोग थे और कुछ स्थानों पर सुन्नी समुदाय के लोग भी शामिल हुए. इसके अलावा कई नेताओं ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हजारों लोगों का विशाल मार्च अमेरिका और इजरायल को ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के आक्रमण के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा. श्रीनगर के घंटाघर में भी काफी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बड़े विरोध प्रदर्शन किए, बडगाम, बांदीपोरा, सोनावारी, पट्टन, बारामुल्ला और अनंतनाग से भी बड़े विरोध की खबरें आईं. इतना ही नहीं अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर, फिलिस्तीन के झंडे और इस्लामी झंडे लिए हुए शोक मनाने वालों ने अमेरिका और इजरायल विरोधी नारे लगाए. इसके अलावा उन्होंने “इजरायल का यार है वो गद्दार है” के नारे लगाए.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की हमले की निंदा

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने निंदा करते हुए लिखा कि आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है, जब इजरायल और अमरीका ईरान के प्रिय नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं. इससे भी अधिक अपमानजनक और चौंकाने वाला मुस्लिम देशों द्वारा दिया गया स्पष्ट और निहित समर्थन है, जिन्होंने विवेक के ऊपर सुविधा को चुना. इतिहास इस बात का प्रमाण होगा कि किसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और किसने उत्पीड़कों की मदद की. ईरान के लोगों के साथ प्रार्थनाएं, अल्लाह उन्हें अत्याचार और अन्याय की ताकतों पर शक्ति और जीत प्रदान करे.

मीरवाइज उमर फारूक ने जताई चिंता

मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने भी ऐसी मिलिट्री कार्रवाइयों के लिए इंटरनेशनल जवाबदेही की कमी पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने X पर लिखा, “US और इजरायल द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की बेरहमी से की गई हत्या से बहुत दुख और गुस्सा है, जिसने मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया है. JK के लोग मिलकर इस क्रूरता और ईरान के खिलाफ चल रहे हमले, साथ ही मिनाब में मासूम लड़कियों के कत्लेआम की निंदा करते हैं.

हड़ताल का किया आह्वान

इस बहुत दुख की घड़ी में, हमारा दिल ईरान के हिम्मती लोगों के साथ धड़कता है. अल्लाह दबे-कुचले लोगों को ताकत दे, शहीदों को ऊपर उठाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द इंसाफ दिलाए. यह उम्माह के लिए बंटवारे से ऊपर उठने और एकजुट होने और इस हत्या और इलाके में चल रहे हमले के खिलाफ अपना विरोध और एकजुटता दिखाने का समय है. मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने कल पूरी हड़ताल का आह्वान किया है. हम लोगों से इसे एकता, सम्मान और पूरी शांति के साथ मनाने की अपील करते हैं.