Kerala police brutality case: कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल

Advertisement
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने युवा कांग्रेस के नेता की पुलिस थाने में पिटाई पर अपना आक्रोश सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:02 PM IST
Kerala police brutality case: केरल के कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन के अंदर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिससे राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया है. विपक्ष ने इस घटना की निंदा की है. जबकि सरकार इस मुद्दे पर चुप रही है, जिससे और आलोचना हो रही है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने इस घटना पर अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर थरूर ने 'बेहद क्रूर पुलिस बर्ताव' की निंदा की और केरल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है. थरूर ने लिखा, 'कुन्नमकुलम में हिरासत में प्रताड़ना का ये भयानक सीसीटीवी फुटेज देखकर मैं हैरान हूं. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वीएस सुजीत पर क्रूर हमला इस बात की याद दिलाता है कि हमारे पुलिस स्टेशन अब प्रताड़ना के अड्डे बन रहे हैं.'

शशि थरूर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए 

थरूर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस की धमकियों पर सवाल उठाने वाले नागरिक पर हमला करना न केवल गैरकानूनी बल्कि अमानवीय है. उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गृह विभाग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. दोषी पुलिस अधिकारियों पर न केवल विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार पूरी सजा दी जानी चाहिए. ये मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है.

हालांकि, राज्य सरकार ने इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन त्रिशूर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) एस हरिशंकर ने पुष्टि की कि दो साल पहले ही विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि दोषी पाए गए तीन अधिकारियों के इन्क्रीमेंट पर दो साल के लिए रोक दी गई थी और विभागीय जांच फिर से खोलने की जरूरत नहीं है.

कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की

विपक्ष के नेता वीडी सथिसन ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारी अभी भी नौकरी में हैं और उन्हें दी गई सजा महज 'आँख में धूल झोंकने' जैसी है. सथिसन ने एक गंभीर संस्थागत खामी की ओर भी ध्यान दिलाया है. 

इस घटना से राज्य में पुलिस सुधार और जवाबदेही पर बहस फिर शुरू हो गई है. विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार गलत काम करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत और कड़ा कदम नहीं उठाती है, तो वे विरोध प्रदर्शन तेज कर देंगे. ये मामला अब कुन्नमकुलम के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में है, जिसने चारों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.

