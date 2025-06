Mata Kheer Bhawani: कश्मीर का वो 'जादुई कुंड' जो हर आने वाले संकट का देता है संकेत, CM उमर अब्दुल्ला भी यहां देवी मां की करते हैं आरती

Jammu Kashmir News: तुलमुला... कश्मीर के गांदरबल जिले में मौजूद इस गांव में हर ज्येष्ठ माह की अष्टमी को कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है. तुलमुला में मौजूद माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की आराध्य हैं. हर साल यहां इसी प्रकार बड़ा मेला लगता है. इस मंदिर की जो महिमा है, वो अपने आप में अनूठी है. इसी वजह से देश ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कश्मीरी पंडित होते हैं तो इस दिन यहां जरूर आते हैं. इस बार ये मेला 3 जून से शुरू हुआ है. इस बार मेले में आशंका थी कि पहलगाम हमले की वजह से कम श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन यहां उमड़ी भीड़ बताती है कि माता खीर भवानी पर उनकी आस्था अगाध है.

आतंकवाद के दौर में भी आते रहे कश्मीरी पंडित

कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पर था, तब भी यहां कश्मीरी पंडित आते रहे. मंदिर के पुजारियों को धमकियां मिलीं, लेकिन वे डरे नहीं. मां की सेवा करते रहे. इस मंदिर में एक 'जादुई' कुंड है. जादुई इसलिए क्योंकि कश्मीर पर जब भी कोई विपदा आती है तो इस कुंड से उसका संकेत मिल जाता है. कहा जाता है कि जब भी किसी अनिष्ट की आशंका होती है तब इस कुंड का पानी बदल जाता है. पानी का रंग आसमानी से काला या लाल हो जाता है.

