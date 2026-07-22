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बारिश के चलते चौथे दिन भी ठप वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा, बीच मार्ग फंसे हजारों यात्री; कब खुलेगा रास्ता?

Mata Vaishno Devi yatra latest update: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों मौसम की स्थिति गंभीर बनी हुई है. लगातार तेज बारिश और आपदा के खतरों क देखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा पिछले 4 दिन से स्थगित की गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 22, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:27 PM IST
बारिश के चलते चौथे दिन भी ठप वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा, बीच मार्ग फंसे हजारों यात्री; कब खुलेगा रास्ता?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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