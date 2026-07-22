/बारिश के चलते चौथे दिन भी ठप वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा, बीच मार्ग फंसे हजारों यात्री; कब खुलेगा रास्ता?

इस आदेश के बाद से कटरा में बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु यात्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई श्रद्धालु अपनी यात्रा स्थगित कर वापस लौटने का फैसला भी ले रहे हैं. वैष्णो देवी के अलावा खराब मौसम के चलते रियासी जिले के प्रसिद्ध शिवखोड़ी धाम की यात्रा भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है.शिवखोड़ी मार्ग पर बहने वाली दूध गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी उफान पर है. ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है.