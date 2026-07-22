/बारिश के चलते चौथे दिन भी ठप वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा, बीच मार्ग फंसे हजारों यात्री; कब खुलेगा रास्ता?

Mata Vaishno Devi yatra latest update: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों मौसम की स्थिति गंभीर बनी हुई है. लगातार तेज बारिश और आपदा के खतरों क देखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा पिछले 4 दिन से स्थगित की गई है.
Mata Vaishno Devi yatra latest update: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते यात्रा में कठिनाई हो रही है. कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा भी बढ़ा है. इसने धार्मिक यात्राओं को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है. बता दें कि प्रशासन ने खराब मौसम, भूस्खलन के खतरे और नदियों-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए धार्मिक यात्राओं पर एहतियातन रोक लगाई है.
खराब मौसम और गंभीर खतरे को देखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित है. इसको लेकर प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने साफ किया है कि मौसम में सुधार आते ही, जब यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिए जाएंगे तब श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी.
इस आदेश के बाद से कटरा में बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु यात्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई श्रद्धालु अपनी यात्रा स्थगित कर वापस लौटने का फैसला भी ले रहे हैं. वैष्णो देवी के अलावा खराब मौसम के चलते रियासी जिले के प्रसिद्ध शिवखोड़ी धाम की यात्रा भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है.शिवखोड़ी मार्ग पर बहने वाली दूध गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी उफान पर है. ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है.
मौसम विभाग ने जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है. संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि वे नदी-नालों समेत लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और अनावश्यक यात्रा न करें. इसके अलावा कश्मीर में पिछले 3-4 दिनों से अमरनाथ यात्रा भी बंद है.
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक मौसम और यात्रा संबंधी अपडेट जरूर लें. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मौसम सामान्य होगा और रास्ते सुरक्षित पाए जाएंगे वैसे ही वैष्णो देवी और शिवखोड़ी दोनों यात्राओं को वापस शुरू कर दिया जाएगा. तब तक सभी श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन की ओर से से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.