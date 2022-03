फर्जी वेबसाइट के जरिए माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से ठगी, इस तरह हुआ भंडाफोड़

नई दिल्ली: माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) के भक्तों के साथ ठगी का मामला सामने आया है. श्रद्धालुओं के साथ ठगी फर्जी वेबसाइट बनाकर हो रही है. इस बार चॉपर की एडवांस बुकिंग को लेकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Mata Vaishno Devi Shrine Board) के सीईओ रमेश कुमार ने धोखाधड़ी की इन खबरों की पुष्टि करते हुए कहा है कि लोगों को फेक वेबसाइट से बचते हुए अधिकृत वेबसाइट और फोन नंबर की पुष्टि करने के बाद पेमेंट करनी चाहिए.

लोग अपने साथ हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. हाल ही में एक श्रद्धालु सिद्धार्थ ने बताया कि पहले उन्होंने ऑफिसियल वेबसाइट से ही 6 लोगों के लिए सीट बुक की थी लेकिन उसमें नाकाम रहने पर वो अन्य लिंक के जरिए सीधे बुकिंग के ऑफिसियल पेज पर पहुंचे और उन्होंने पूरा अमाउंट जमा किया.

इसी दौरान जब ट्रिप की इन्स्योरेंस मनी के लिए अलग से पूछा गया तो उन्हें उस ट्रांजेक्शन पर संदेह हुआ जो बाद में सच साबित हुआ.

वहीं दूसरी ओर फर्जी लिंक्स और वेबसाइट के शिकार हुए लोगों का कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनके नुकसान की भरपाई करवानी चाहिए.

