बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात

Mata Vaishno Devi Prasad Facility: जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन न कर सकने वाले भक्तों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से नई पहल शुरकू की गई है.
Trending Photos
Mata Vaishno Devi: जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. इस साल भी भीषण आपदा के बीच जैसे-तैसे यह तीर्थयात्रा चालू की गई. जो भी भक्त किसी कारणवश जम्मू स्थित माता के दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है.
बता दें कि माता वैष्णो देवी के लिए जम्मू न जा सकने वाले भक्तों के लिए दिल्ली में माता के प्रसाद का खास इंतजाम किया गया है. अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप केवल जम्मू-कश्मीर हाउस जाकर वहां से माता का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं. इसकी जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से दी गई है. श्राइन बोर्ड ने कहा,' मां की कृपा से राजधानी दिल्ली में एक खास प्रसाद कम स्मारिका काउंटर की शुरुआत की गई है. यह काउंटर नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में लगाया गया है, जहां पर भक्तों को माता का प्रसाद मिल सकता है.'
ये भी पढ़ें- 'डिजिटल दौर लड़कियों के लिए बना खतरा...,' बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर
श्राइन बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह काउंटर फिलहाल 25 अक्टूबर 2025 तक ही खुला रहेगा. श्रद्धालु यहां से माता वैष्णो का प्रसाद, सोने-चांदी के सिक्के और पवित्र स्मारिका सामग्री भी खरीद सकते हैं. श्रद्धालुओं ने भक्तों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर मां का प्रसाद प्राप्त करें. आप अपने मोबाइल फोन में भी प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Jammu BSF Marathon 2025: अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
बता दें कि दिल्ली में मिल रहे माता वैष्णो देवी के इस प्रसाद का लाभ राजधानी के लोगों के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे दिल्ली NCR के लोगों को मिलेगा. श्राइन बोर्ड की ओर से दिल्ली में माता वैष्णो देवी का प्रसाद काउंटर खोलने पर लोगों ने खुशी भी जाहिर की है. जनता ने श्राइन बोर्ड को धन्यवाद किया. श्राइन बोर्ड का कहना है कि उनकी इस पहल का मकसद उन भक्तों को सुविधा देना है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नहीं जा पाते. उनका लक्ष्य इन लोगों को भी माता का आशीर्वाद देना है.
प्रसाद की सुविधा दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले भक्तों के लिए है.
आप अपने मोबाइल फोन पर प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं या जम्मू-कश्मीर हाउस जाकर वहां से प्रसाद ले सकते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.