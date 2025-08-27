'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही? चश्मदीद ने सुनाई आपबीती

Jammu Kashmir landslide: माता वैष्णो देवी मंदिर के पास अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ. जिसकी वजह से कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई. हादसे के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने आपबीती बताई है.
Mata Vaishno Devi Mandir: देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है. जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं. किश्तवाड़ हादसे के आंसू अभी सूखे नहीं थे कि माता वैष्णो देवी मंदिर के पास अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ. यह भूस्खलन जिस जगह हुआ उसे रास्ते से होकर श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं. इस भयावह हादसे के बारे में एक चश्मदीद ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक तेज आवाज सुनी है उसके कुछ ही सेकेंड बाद भूस्खलन हो गया. इसके अलावा उसने क्या कुछ कहा जानते हैं.
प्रत्यक्षदर्शी ने कही ये बात
इस हादसे के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि यह ऊपर से तेज बिजली गिरने या बम विस्फोट जैसा कुछ शेड के एकदम करीब गिरा, जिसकी वजह से पहले ऊपर वाला शेड गिरा. इसके तीन-चार सेकंड के बाद दूसरा शेड गिरा, जिस समय ये गिरा वहां पर 35-40 लोग थे, वहां पर काफी ज्यादा पानी था और कुछ तीर्थयात्री ऊपर थे और कुछ नीचे, इस हादसे में मैं भी घायल हो गया था. मेरे साथ तीन और लड़के थे, वे वापस गए और वहां से 4 लोगों को निकालने में कामयाब रहे लेकिन इस दौरान मिट्टी लगातार नीचे आती रही. HT कि रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने की वजह से मृतकों की संख्या करीब 40 हो गई है जबकि 18 लोग घायल हैं.
सीएम ने उठाया सवाल
भूस्खलन के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद अधिकारियों ने वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों को क्यों नहीं रोका गया ? मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में बाद में बात करनी होगी, जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो क्या हमें उन लोगों की जान बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए थे? मौसम की चेतावनी हमें कुछ दिन पहले ही मिल गई थी.ये लोग ट्रैक पर क्यों थे? उन्हें क्यों नहीं रोका गया? उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया गया?
मुआवजे का हुआ ऐलान
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि "मुख्यमंत्री ने माता वैष्णो देवी में भूस्खलन और पिछले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपये (SDRF से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये) की अनुग्रह राशि की घोषणा की है. गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और बहाली की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपायुक्त को 10 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से देने का निर्देश दिया है.
