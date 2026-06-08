/हिल स्टेशन छोड़ मां के द्वार पहुंचे भक्त! वैष्णो देवी में उमड़ा जनसैलाब, 2 दिनों में 93000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

Vaishno Devi Yatra: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट्स का रुख करने के बजाय मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं. आस्था का यही उत्साह इन दिनों यात्रा में साफ दिखाई दे रहा है, जहां कटरा से लेकर भवन परिसर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.
यात्रा के बढ़ते रुझान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार रात 8 बजे तक 47500 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा पंजीकरण करवाया था, जबकि रविवार शाम 6 बजे तक करीब 46000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके थे. इस तरह केवल दो दिनों में ही 93500 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पंजीकरण कराया है.
आधार शिविर कटरा, यात्रा पंजीकरण केंद्रों, दर्शन ड्योढ़ी, सुरक्षा जांच केंद्रों, अर्धकुंवारी तथा भवन परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. भीषण गर्मी और कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है.
गर्मी की छुट्टियों का लाभ उठाते हुए परिवारों, युवाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं. कई श्रद्धालु छुट्टियों के दौरान घूमने-फिरने के बजाय मां वैष्णो देवी के दर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.
बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सीआरपीएफ तथा आपदा प्रबंधन दल पूरी तरह सतर्क हैं. यात्रा मार्ग और भवन क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
मौसम साफ रहने के कारण यात्रा मार्ग पर गर्मी का असर साफ महसूस किया जा रहा है. श्रद्धालु पसीने से तरबतर होकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मां के दर्शन की खुशी और अटूट आस्था साफ झलक रही है. मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं. वहीं कटरा बाजार में भी श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही से रौनक देखने को मिल रही है और पूरा नगर भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा है.