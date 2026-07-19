/भक्तों की आस्था पर मौसम की मार, भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा पर लगी रोक, प्रशासन ने दी चेतावनी

Vaishno Devi Yatra Suspended: माता वैष्णो देवी के दरबार जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है. खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी भवन की यात्रा शनिवार रात 10 बजे के बाद एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है. पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते में फिसलन और पत्थरों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है.
प्रशासन का साफ कहना है कि उनके लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है. किसी भी भक्त को कोई परेशानी न हो या कोई हादसा न हो, इसलिए यात्रा को कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, जो श्रद्धालु इस समय श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा पहुंच रहे हैं, उन्हें यात्रा दोबारा शुरू होने के आधिकारिक आदेश जारी होने तक इंतजार करना होगा. फिलहाल, कटरा से नए श्रद्धालुओं को भवन की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है
प्रशासन रख रहा है हर पल पर नजर
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. कंट्रोल रूम से पल-पल की अपडेट ली जा रही है. मौसम में सुधार होने और मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम साफ होते ही यात्रा को फिर से ट्रैक पर लाया जाएगा.
अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें
ऐसे समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगती हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से खास अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. यात्रा कब शुरू होगी और मौसम का क्या हाल है, इसके लिए केवल प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें. यात्रा से संबंधित किसी भी नए अपडेट की जानकारी समय-समय पर मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जारी की जाएगी. तब तक माता के जयकारे लगाएं और सुरक्षित रहें.