/लगातार तीसरे दिन भी बंद रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, 40-45 हजार श्रद्धालु कटरा में फंसे

Vaishno Devi Yatra Suspended: जम्मू-कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज ने श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की राह रोक दी है. लगातार हो रही भारी बारिश और सुरक्षा कारणों से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रखना पड़ा है. इस खराब मौसम और भूस्खलन के खतरे की वजह से आधार शिविर कटरा में देश भर से आए 40 से 45 हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यात्रा दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.
लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को एहतियातन स्थगित किए हुए दो दिन से अधिक का समय बीत चुका है. लगातार हो रही वर्षा और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने फिलहाल यात्रा बहाल नहीं करने का निर्णय लिया है.
सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं
जानकारी के अनुसार, देर रात से एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं. खराब मौसम के कारण भवन की ओर जाने वाले मार्ग की लगातार निगरानी की जा रही है. बोर्ड प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा.
कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु
इस बीच, माता के दर्शन के लिए देशभर से पहुंचे लगभग 40 से 45 हजार श्रद्धालु आधार शिविर कटरा में रुके हुए हैं. श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे मां वैष्णो देवी के दर्शन कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकें. कटरा के विभिन्न होटल, धर्मशालाएं और यात्री निवास श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं.
प्रशासन रख रहा है पूरी नजर
श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि मौसम साफ होने के बाद मार्ग को सुरक्षित घोषित कर श्रद्धालुओं के लिए यात्रा दोबारा शुरू की जा सके.
अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जब तक मौसम पूरी तरह अनुकूल और यात्रा मार्ग सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक यात्रा शुरू नहीं की जाएगी. श्रद्धालुओं को लगातार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रशासन सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर नजर रखे हुए है. अब सभी की निगाहें मौसम में सुधार पर टिकी हैं, ताकि जल्द से जल्द यात्रा बहाल हो सके और श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन कर सकें.