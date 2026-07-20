/लगातार तीसरे दिन भी बंद रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, 40-45 हजार श्रद्धालु कटरा में फंसे

बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जब तक मौसम पूरी तरह अनुकूल और यात्रा मार्ग सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक यात्रा शुरू नहीं की जाएगी. श्रद्धालुओं को लगातार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रशासन सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर नजर रखे हुए है. अब सभी की निगाहें मौसम में सुधार पर टिकी हैं, ताकि जल्द से जल्द यात्रा बहाल हो सके और श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन कर सकें.