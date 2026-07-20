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लगातार तीसरे दिन भी बंद रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, 40-45 हजार श्रद्धालु कटरा में फंसे

Vaishno Devi Weather Update: लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही. भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कटरा में 40-45 हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं.

Written ByShubham SharmaEdited By:Alkesh Kushwaha
Published: Jul 20, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:01 AM IST
लगातार तीसरे दिन भी बंद रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, 40-45 हजार श्रद्धालु कटरा में फंसे

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