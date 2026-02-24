Advertisement
trendingNow13120779
Hindi NewsदेशMatt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में हुआ एक बदलाव तो इनको दादा के दादा आ गए याद, लोग चोर-पागल और लुटेरा कहकर ले रहे मजे

Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में हुआ एक बदलाव तो इनको दादा के दादा आ गए याद, लोग चोर-पागल और लुटेरा कहकर ले रहे मजे

Who is  Matt Ridley? भारत के राष्ट्रपति भवन में हाल ही में हुए एक बदलाव ने ब्रिटेन तक हलचल पैदा कर दी. जैसे ही राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर भारतीय की प्रतिमा लगाई गई, ब्रिटिश लेखक Matt Ridley ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई और कई लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं. जानते हैं आखिर कौन हैं Matt Ridley.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 24, 2026, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में हुआ एक बदलाव तो इनको दादा के दादा आ गए याद, लोग चोर-पागल और लुटेरा कहकर ले रहे मजे

Lutyens great-grandson reacts bust removed from Rashtrapati Bhavan: भारत के राष्ट्रपति भवन में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया. लंबे समय से लगी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा अब हटा दी गई. इसकी जगह आजाद भारत के पहले और इकलौते भारतीय गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) की प्रतिमा स्थापित की गई है. इस बदलाव को लेकर देश-विदेश में चर्चा तेज हो गई है. इस फैसले के बाद ब्रिटेन के लेखक और वैज्ञानिक मैट रिडली अचानक चर्चा में आ गए. उन्हें इस बदलाव से बहुत दुख हुआ. आइए समझते हैं आखिर मैट रिडली को क्यों हुआ बहुत दुख, भारत के भवन में हुए बदलाव से इनका क्या है कनेक्‍शन.

सबसे पहले जानें राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ?
सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया. ये मूर्ति ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस के पास अशोक मंडप में लगाई गई है, ठीक उसी जगह जहां पहले लुटियंस की मूर्ति थी. राष्ट्रपति के ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट किया गया, "ये कदम गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने और भारत की संस्कृति, विरासत और परंपराओं को गर्व से अपनाने का हिस्सा है. हम उन महान लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा की."
इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और राजाजी के परिवार वाले मौजूद थे.

मैट रिडले को इतना दुख क्यों?
मैट रिडले कोई आम आदमी नहीं हैं. ब्रिटेन के बड़े नामों में वह शामिल हैं. पूरी दुनिया में बायोलॉजिस्ट, लेखक, कॉलमिस्ट के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. जैसे 'द रेड क्वीन', 'द रेशनल ऑप्टिमिस्ट' जो लाखों में बिकती हैं. एडविन लुटियंस उनके परदादा थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन समेत दिल्ली के कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स डिजाइन किए. जब खबर आई कि मूर्ति हट रही है, तो मैट ने X पर पोस्ट डाला -ये पढ़कर बहुत दुख हुआ कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लुटियंस (मेरे परदादा) की मूर्ति हटा दी गई है, जिस पैलेस को उन्होंने ही डिजाइन किया था. यहां पिछले साल मैं इसके साथ खड़ा था. तब सोच रहा था कि प्लिंथ से नाम क्यों गायब है." पोस्ट में फोटो भी डाली, जहां वो मूर्ति के पास हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का तूफान- चोर, लुटेरा, पागल...
मैट की पोस्ट पर भारतीय यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. कोई बोला- "कलेजे पर चोट लगी होगी. कोई लिखा- लुटेरे का परपोता रो रहा है, अच्छा हुआ हटा. एक यूजर ने लिखा- तुम्हारे पूर्वज चोर, लुटेरे, नरसंहार करने वाले थे. लाखों भारतीयों की मौत का जिम्मेदार." कुछ ने राजाजी का सम्मान करते हुए कहा- गुलामी की निशानी हटी, अब असली हीरो को जगह. लेकिन कुछ लोग मैट के साथ भी खड़े हुए दिखे- परिवार है भाई, दुख तो होगा.

‘गुलामी की मानसिकता’ छोड़ने की बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था कि देश अब गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारतीय पहचान से जुड़ रहा है. उन्होंने इसे ‘पंच-प्राण’ संकल्प का हिस्सा बताया, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी शामिल है.

कौन थे राजगोपालाचारी?
सी. राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास प्रेसीडेंसी में हुआ था. वे पेशे से वकील, विचारक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे. महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी रहे राजाजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल बनने के साथ ही उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Edwin Lutyens

Trending news

बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट साधन है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?