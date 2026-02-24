Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में हुआ एक बदलाव तो इनको दादा के दादा आ गए याद, लोग चोर-पागल और लुटेरा कहकर ले रहे मजे

Lutyens great-grandson reacts bust removed from Rashtrapati Bhavan: भारत के राष्ट्रपति भवन में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया. लंबे समय से लगी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा अब हटा दी गई. इसकी जगह आजाद भारत के पहले और इकलौते भारतीय गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) की प्रतिमा स्थापित की गई है. इस बदलाव को लेकर देश-विदेश में चर्चा तेज हो गई है. इस फैसले के बाद ब्रिटेन के लेखक और वैज्ञानिक मैट रिडली अचानक चर्चा में आ गए. उन्हें इस बदलाव से बहुत दुख हुआ. आइए समझते हैं आखिर मैट रिडली को क्यों हुआ बहुत दुख, भारत के भवन में हुए बदलाव से इनका क्या है कनेक्‍शन.

सबसे पहले जानें राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ?

सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया. ये मूर्ति ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस के पास अशोक मंडप में लगाई गई है, ठीक उसी जगह जहां पहले लुटियंस की मूर्ति थी. राष्ट्रपति के ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट किया गया, "ये कदम गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने और भारत की संस्कृति, विरासत और परंपराओं को गर्व से अपनाने का हिस्सा है. हम उन महान लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा की."

इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और राजाजी के परिवार वाले मौजूद थे.

मैट रिडले को इतना दुख क्यों?

मैट रिडले कोई आम आदमी नहीं हैं. ब्रिटेन के बड़े नामों में वह शामिल हैं. पूरी दुनिया में बायोलॉजिस्ट, लेखक, कॉलमिस्ट के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. जैसे 'द रेड क्वीन', 'द रेशनल ऑप्टिमिस्ट' जो लाखों में बिकती हैं. एडविन लुटियंस उनके परदादा थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन समेत दिल्ली के कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स डिजाइन किए. जब खबर आई कि मूर्ति हट रही है, तो मैट ने X पर पोस्ट डाला -ये पढ़कर बहुत दुख हुआ कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लुटियंस (मेरे परदादा) की मूर्ति हटा दी गई है, जिस पैलेस को उन्होंने ही डिजाइन किया था. यहां पिछले साल मैं इसके साथ खड़ा था. तब सोच रहा था कि प्लिंथ से नाम क्यों गायब है." पोस्ट में फोटो भी डाली, जहां वो मूर्ति के पास हैं.

Sad to read that the bust of Lutyens (my great grandfather) is to be removed from the presidential palace he designed in Delhi. Here I am with it last year. I wondered at the time why his name had been removed from the plinth. pic.twitter.com/EITcGKUAMa — Matt Ridley (@mattwridley) February 23, 2026

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का तूफान- चोर, लुटेरा, पागल...

मैट की पोस्ट पर भारतीय यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. कोई बोला- "कलेजे पर चोट लगी होगी. कोई लिखा- लुटेरे का परपोता रो रहा है, अच्छा हुआ हटा. एक यूजर ने लिखा- तुम्हारे पूर्वज चोर, लुटेरे, नरसंहार करने वाले थे. लाखों भारतीयों की मौत का जिम्मेदार." कुछ ने राजाजी का सम्मान करते हुए कहा- गुलामी की निशानी हटी, अब असली हीरो को जगह. लेकिन कुछ लोग मैट के साथ भी खड़े हुए दिखे- परिवार है भाई, दुख तो होगा.

Genocidal Maniacs Your ancestors Genocided millions of Bharatiya by Famines in East India and South Indian We know you feel proud of your Genocides from Africa, Asia to Americas pic.twitter.com/iJ2MpIVEuR — Nava Vimarsh (@navavimarsh) February 23, 2026

‘गुलामी की मानसिकता’ छोड़ने की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था कि देश अब गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारतीय पहचान से जुड़ रहा है. उन्होंने इसे ‘पंच-प्राण’ संकल्प का हिस्सा बताया, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी शामिल है.

कौन थे राजगोपालाचारी?

सी. राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास प्रेसीडेंसी में हुआ था. वे पेशे से वकील, विचारक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे. महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी रहे राजाजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल बनने के साथ ही उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया.