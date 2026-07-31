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भगवान शिव और ब्रह्म पर मौलाना का 'जहरीला' बयान, श्रीकृष्ण को भी बताया था 5 वक्त का नमाजी

भगवान श्रीकृष्ण को 'नमाजी' बताने वाले मौलाना जर्जिस एक बार फिर अपने आपत्तिजनक बयान से सुर्खियों में हैं. मौलाना ने अब भगवान शिव और ब्रह्म को लेकर फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है. मौलाना का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. जानिए पूरा मामला.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 31, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:06 PM IST
भगवान शिव और ब्रह्म पर मौलाना का 'जहरीला' बयान, श्रीकृष्ण को भी बताया था 5 वक्त का नमाजी
Image Credit: Social Media (एक बार फिर मौलाना जर्जिस ने हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर जहर उगला है)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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