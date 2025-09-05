'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना महमूद मदनी ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?

Mahmood Madani Support Mohan Bhagwat statement: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और मुस्लिम समुदाय के बीच बातचीत का समर्थन किया है. उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयानों की तारीफ भी की है, जिनमें उन्होंने कुछ धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बात की थी. आरएसएस प्रमुख ने इस बात का जिक्र किया था कि हिंदू नहीं चाहता है कि मुस्लिम भारत में न रहें. इस तरह के कई मुद्दों पर मौलाना ने मोहन भागवत के बयानों की सराहना की और बातचीत बढाने के लिए अपनी संस्था के एक प्रस्ताव के बारे में भी बताया.

बातचीत का किया समर्थन

मौलाना मदनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी संस्था ने पहले ही बातचीत के हक में एक प्रस्ताव पास किया था. उनका कहना है कि दोनों समुदायों के बीच कई बातें अलग-अलग हैं, लेकिन इन्हें कम करने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, "हम हर तरह की बातचीत का समर्थन करेंगे. हाल ही में मोहन भागवत ने ज्ञानवापी और काशी-मथुरा जैसे मुद्दों पर जो बात कही, वह सराहनीय है.' उनका मानना है कि भागवत ने मुसलमानों तक पहुंचने की जो कोशिश की है, उसकी तारीफ होनी चाहिए.

मोहन भागवत ने क्या कहा था?

इससे पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर आंदोलन ही RSS का एकमात्र आधिकारिक आंदोलन था. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनके संगठन के सदस्य काशी और मथुरा के लिए चल रहे आंदोलनों का समर्थन कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि जो सोचता है कि भारत में इस्लाम नहीं रहेगा, वह हिंदू सोच का नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में जब इस्लाम आया, तब से यहां है और रहेगा.

राजनीतिक भाषा पर चिंता

मौलाना मदनी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आजकल देश में नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है. विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के, सभी नेता एक-दूसरे के खिलाफ गलत और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

पहलगाम आतंकी हमले पर देश की तारीफ

मदनी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने साजिश को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर यह घटना किसी और देश में हुई होती तो बहुत ज्यादा अफरा-तफरी मच जाती. मदनी ने बोला, 'सबसे पहले, जिस तरह से उन आतंकवादियों ने नाम पूछकर लोगों को मारा, मैं अपने उन साथी देशवासियों का जितना शुक्रिया अदा करूँ, कम है. मैं उन्हें हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहता. उन्होंने सब्र दिखाया.' उन्होंने आगे कहा कि इस घटना को नाकाम करने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय सिविल सोसाइटी का था. लोगों ने समझ लिया था कि यह समुदायों को आपस में लड़ाने की साजिश है और इसे कामयाब नहीं होने दिया. यह काम ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा था, जो देश की खूबसूरती को दिखाता है.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक समेत कुल 26 पर्यटक मारे गए थे. इस हमले के पीछे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का हाथ था. इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस हमले का बदला लिया था.