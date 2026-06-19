Maulana Sajjad Nomani's statement on Hindus: राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है. रामलला के दान-पात्र से चोरी हुई है. लेकिन सच ये भी है, कि इस घटना को आधार बनाकर राम मंदिर के खिलाफ सनातनी आस्था के खिलाफ जहरीला दुष्प्रचार भी हो रहा है. जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है. अब हम एक ऐसी ज़हरीली सोच के बारे में आपको बताने वाले हैं जो हिंदुओं को जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर बांटती है. जो हिंदुओं को विभाजित करने के लिए नई-नई साज़िश करती है. इस साजिश को विस्तार देने के लिए मजहबी जलसे करती है.
हिंदुओं को जातियों में बांटने की इस नई साजिश का नेतृत्व मौलाना सज्जाद नोमानी कर रहे हैं. वो सज्जाद नोमानी जो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं. मौलाना सज्जाद नोमानी अपनी जहरीली सोच के आधार पर हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं. मुसलमानों की अलग-अलग जातियों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हिंदुओं की अलग-अलग जातियों को हिंदू धर्म से अलग करते हैं.
इनके मुताबिक़ भारत में अब हिंदू बहुसंख्यक नहीं हैं बल्कि अल्पसंख्यक हो चुके हैं. अपने 25 साल के कथित रिसर्च के आधार पर मौलाना नोमानी का कहना है कि हिंदू धर्म से जुड़ी कई जातियां और समुदाय हिंदू नहीं हैं. कुंठा क्लब के वो लोग जो अक्सर कहते हैं हिंदू विरोधी अभियान, हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी सोच केवल एक कल्पना है, उन्हें आज मौलाना नोमानी को ज़रूर सुनना चाहिए.
ये सबको मालूम है कि ईसाई, हिंदू नहीं हैं. सिख और बौद्ध धर्म की कई परंपराएं, दार्शनिक विचार और सांस्कृतिक रीतियां हिंदू धर्म से मिलने के बावजूद वो अलग धर्म हैं. लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और लिंगायत को भी मौलाना हिंदू धर्म से अलग बता रहे हैं. यहां तक कि तमिलनाडु की तो पूरी आबादी को मौलाना नोमानी ने हिंदू धर्म से अलग कर दिया. मौलाना साहब यहीं नहीं रुके. जो जाट समुदाय हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, उसे भी उन्होंने हिंदू धर्म से अलग बता दिया.
मौलाना साहब की सोच देखिए. कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक नहीं हैं. हिंदू धर्म की अभिन्न जातियां और समुदाय हिंदू नहीं हैं. आप इस बयान को थोड़ा उल्टा करके सोचिए. अगर कोई इस इरादे से किसी दूसरे धर्म के बारे में बात करता तब कुंठा क्लब के लोग कहते कि आप इस धर्म को निशाना क्यों बना रहे हैं. लेकिन हिंदुओं को जाति में बांटने वाली सोच को लेकर हर किसी की ज़ुबान पर ताला लगा हुआ है.
मौलाना नोमानी और उनके जैसी समझ रखने वाले लोग अक्सर खुद को पीड़ित बताते हैं. हर बात पर बहुसंख्यक वाला दर्द ज़ाहिर करते हैं. लेकिन यहां इनकी बहुसंख्यक वाली परिभाषा बदल गई है. मौलाना नोमानी जो हिंदुओं में बंटवारे की बात कर रहे हैं, आज उसकी तथ्यों के साथ वैचारिक मरम्मत ज़रूरी है.
जिस अनुसूचित जाति को मौलाना नोमानी हिंदू धर्म से अलग कर रहे हैं, वो कानून, संविधान और धार्मिक- तीनों ही दृष्टिकोणों से हिंदू समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य हिस्सा है. हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों और भक्ति आंदोलन की नींव रखने वालों में कई महान संत इस समुदाय से ही आते हैं. हिंदू धर्म के पूजनीय ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्हें पूरा हिंदू समाज नमन करता है. दलित भी उन्हीं देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी बाक़ी हिंदू करते हैं. वही त्योहार मनाते हैं, जो बाक़ी लोग मनाते हैं.
आस्था ही नहीं बल्कि संविधान और क़ानून की कसौटी पर भी मौलाना नोमानी के दावे झूठे हैं. संविधान के मुताबिक़ कोई व्यक्ति अगर हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म मानता है तो उसे अनुसूचित जाति नहीं माना जाएगा. यानी अनुसूचित जाति के लोग इन्हीं तीन में से किसी एक धर्म से आते हैं और अनुसूचित जाति के ज़्यादातर लोग हिंदू पहचान के साथ ही जीते हैं.
यही स्थिति अनुसूचित जनजाति के साथ भी है. ये सच है कि पूर्वोत्तर और देश के अलग-अलग राज्यों में आदिवासी समुदाय का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया. आज भी ये सिलसिला जारी है. लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के लगभग 80% से अधिक आदिवासियों ने अपना धर्म हिंदू बताया था.
सनातन धर्म विविधता में विश्वास करता है. यहां एक भगवान नहीं हैं. एक धर्मग्रंथ नहीं है. एक ही पवित्र धर्मस्थल नहीं है. एक ही प्रकार की पूजा पद्धति नहीं है. सनातन धर्म अपने भीतर हर तरह के विचारों को समेटने की स्वतंत्रता देता है. सनातन धर्म एक ऐसा विशाल समुद्र है जहां सभी के लिए जगह है. ईश्वर को यहां साकार रूप में भी पूजा जाता है और निराकार रूप में भी.
यहां कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर तो कोई घर में केवल दीया जलाकर अपने धर्म का पालन करता है. कोई सिर्फ़ ध्यान लगाकर तो कोई केवल अपने कर्म को ईमानदारी से करके भी सच्चा हिंदू बना रह सकता है. भारत के बदलते भूगोल के साथ हिंदू धर्म के रंग भी बदल जाते हैं. यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता और ताक़त है. लेकिन इसके आधार पर हिंदुओं की किसी जाति या समुदाय को हिंदू धर्म से अलग करना केवल अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करना है.
मौलाना सज्जाद नोमानी जिस लिंगायत समुदाय को हिंदू धर्म से अलग बता रहे हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए. लिंगायत समुदाय के लोग मुख्य रूप से कर्नाटक में हैं और यहां उनकी आबादी क़रीब 15% है. वो निराकार शिव की आराधना करते हैं. शिव की उपासना ही लिंगायतों का धर्म है. वहीं लिंगायतों में ही एक पंथ वीरशैव लिंगायत का है जो शिव की मूर्ति की पूजा करता है. सोचिए, जो समुदाय महादेव का उपासक है, उसे सनातन धर्म से कैसे अलग किया जा सकता है.
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— Zee News (@ZeeNews) June 19, 2026
1872 में जब पहली बार आधिकारिक जनगणना हुई थी, तब से लेकर अब तक लिंगायतों को हमेशा हिंदू धर्म के एक संप्रदाय के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है. 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी लिंगायत समुदाय को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की थी. उन्हें अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की गई थी. लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. लिंगायत समुदाय के भीतर भी इसका विरोध किया गया.
मौलाना सज्जाद नोमानी ने तो पूरे तमिलनाडु को ही हिंदू धर्म से अलग कर दिया. वो तमिलनाडु जहां की 88% आबादी हिंदू है. ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु को हिंदू धर्म और संस्कृति का गढ़ माना जाता है. यहां की द्रविड़ वास्तुकला, प्राचीन मंदिर, भक्ति आंदोलन और साहित्यिक परंपराओं ने पूरे भारत में हिंदू धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
तमिलनाडु में भारत के किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में सबसे अधिक हिंदू मंदिर हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में क़रीब 39,000 मंदिर हैं. 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम तमिलनाडु में ही है. लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं कि तमिलनाडु में हिंदू नहीं रहते.
मौलाना नोमानी के ज्ञान का तो ये हाल है कि उन्होंने जाट समुदाय को भी हिंदू धर्म से अलग कर दिया. मौलाना नोमानी जिस पश्चिमी यूपी और हरियाणा के जाट समुदाय की बात कर रहे हैं वो वैदिक परंपराओं और सनातन संस्कृति से जुड़ा है. जाट समुदाय का वेदों की ओर झुकाव और वैदिक संस्कृति से जुड़ाव बहुत गहरा रहा है. महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किए गए आर्य समाज आंदोलन का जाट समुदाय पर अमिट प्रभाव पड़ा. लेकिन हिंदुओं को तोड़ने का इरादा मौलाना नोमानी पर इस कदर हावी है कि वो ये तथ्य भी भूल गए.
मौलाना नोमानी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बता रहे हैं. लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक़ हिंदुओं की आबादी 80% है. इसमें अनुसूचित जाति भी हैं, जनजाति भी और लिंगायत भी. इसमें तमिलनाडु के लोग भी हैं और जाट समुदाय भी. ये अलग बात है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना मौलाना नोमानी जैसे लोगों का असली लक्ष्य हो लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है.
मौलाना नोमानी हिंदुओं को सिर्फ़ जाति के आधार पर ही नहीं बांट रहे हैं. वो हिंदुओं को सेक्युलर और कम्युनल के आधार पर भी बांट रहे हैं. सोचिए, हिंदुओं को धर्म ही नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर भी 2 भागों में बांटने की कोशिश है. एक सेक्युलर हिंदू और दूसरा कम्युनल या फासीवादी हिंदू. लेकिन इनके लिए कथित सेक्युलर हिंदू भी अच्छे नहीं हैं. इन्होंने इस उम्मीद में हिंदुओं को विचारधारा के आधार पर बांटा कि वो उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन इस बात से निराश हैं कि कथित सेक्युलर हिंदुओं ने उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ाया. यानी So Called सेक्युलर क्लब तो कट्टरपंथियों को भी अपना ही मानता है.
लेकिन मौलाना उसे अपना नहीं मानते. वो इस विचारधारा के लोगों को भी सेक्युलर हिंदू के तौर पर देखते हैं. ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा सिर्फ़ हिंदू धर्म में है. शिया और सुन्नी में बंटे होने के अलावा भारत में मुसलमानों के भीतर जातियां भी हैं.
समाजशास्त्री भारतीय मुस्लिम समाज को 3 बड़े वर्गों में देखते हैं- इनमें पहला वर्ग है अशराफ जिसमें तथाकथित उच्च जातियां हैं जैसे कि सैयद, शेख़, पठान और मिर्ज़ा. दूसरा वर्ग है अजलाफ जिसमें पिछड़े समुदाय की जातियां हैं. इनमें अंसारी, मंसूरी, राइन और क़ुरैशी जैसी कई जातियां शामिल हैं. तीसरा है अरजाल जिनकी सामाजिक स्थिति सबसे ख़राब है.
कुल मिलाकर मुसलमानों में 100 के क़रीब जाति या सामाजिक समूह हैं. यानी जाति प्रथा भारत में मुस्लिम धर्म में भी है. लेकिन मौलाना नोमानी जैसे लोग इस पर पर्दा डालेंगे. उनके लिए शिया-सुन्नी, सैयद-पठान से लेकर अंसारी-कुरैशी सभी सिर्फ मुसलमान हैं लेकिन दलित और आदिवासी हिंदू नहीं हैं.