मौलाना नोमानी हिंदुओं को सिर्फ़ जाति के आधार पर ही नहीं बांट रहे हैं. वो हिंदुओं को सेक्युलर और कम्युनल के आधार पर भी बांट रहे हैं. सोचिए, हिंदुओं को धर्म ही नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर भी 2 भागों में बांटने की कोशिश है. एक सेक्युलर हिंदू और दूसरा कम्युनल या फासीवादी हिंदू. लेकिन इनके लिए कथित सेक्युलर हिंदू भी अच्छे नहीं हैं. इन्होंने इस उम्मीद में हिंदुओं को विचारधारा के आधार पर बांटा कि वो उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन इस बात से निराश हैं कि कथित सेक्युलर हिंदुओं ने उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ाया. यानी So Called सेक्युलर क्लब तो कट्टरपंथियों को भी अपना ही मानता है.