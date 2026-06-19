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हिंदुओं पर जाति ज्ञान बांटने वाले मौलाना नोमानी क्या अशराफ-अजलाफ पर भी बोलेंगे? मुस्लिमों पर क्यों साध जाते हैं चुप्पी

Maulana Sajjad Nomani on Hindus: हिंदुओं पर एकतरफा तरीके से जाति ज्ञान बांटने वाले मौलाना नोमानी क्या मुस्लिमों में दबे-कुचले तबके कहे जाने वाले तबके अशराफ-अजलाफ पर भी बोलेंगे? वे आखिर मुस्लिमों पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं, जहां पर संप्रदाय कई हिस्सों में बंटा हुआ है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:53 PM IST
हिंदुओं पर जाति ज्ञान बांटने वाले मौलाना नोमानी क्या अशराफ-अजलाफ पर भी बोलेंगे? मुस्लिमों पर क्यों साध जाते हैं चुप्पी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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