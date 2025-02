सपा-कांग्रेस ने दिया ही क्या है? 'एंटी-मुस्लिम भाजपा' का सवाल सुन पाकिस्तानी चैनल पर मौलाना रशीदी की हुंकार

Delhi Election: जब से ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की बात कबूली है तब से सुर्खियों में हैं. भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं. उनका वीडियो वायरल है. अब एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सपा और कांग्रेस पर बरसते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को दिया ही क्या है? तमाम दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम भाजपा को एंटी-मुस्लिम क्यों कहें?

मुसलमानों का हमदर्द कौन?

दरअसल, भारत में एक धारणा बनी है या बनाई जाती है कि भाजपा सिर्फ हिंदू हितैषी पार्टी है और कांग्रेस-समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी हैं. पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एंकर आरजू काजमी ने लाइव प्रोग्राम में मौलाना रशीदी से 'भाजपा एंटी-मुस्लिम' वाला सवाल पूछ लिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भाजपा और आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वे मुस्लिम विरोधी हैं. क्या आप कहेंगे कि भाजपा एंटी-मुस्लिम नहीं है और वह मुसलमानों के लिए उतना ही काम करती है जितना दूसरी पार्टियां करती हैं? काजमी ने कांग्रेस का नाम भी लिया, जिसे मुस्लिमों का हमदर्द बताया जाता है.

काजमी यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने लंबा सवाल किया. उन्होंने कहा कि मौलाना आप बताइए क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि बीजेपी कैसी है? या आरएसएस के बारे में पाकिस्तान में समझा जाता है कि यह एंटी-मुस्लिम संगठन है और काफी जुल्म करती है. इस पर मौलाना रशीदी ने कहा कि हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमें क्या देती है? समाजवादी हमें क्या देती है, जो हम भाजपा को एंटी-मुस्लिम समझें.

#WATCH | Delhi | All India Imam Association (AIIA) President Moulana Sajid Rashidi says, "I have voted for the BJP (in Delhi elections) and made my video viral as fear is induced in Muslims in the name of BJP and the opposition parties say that Muslims do not vote for the BJP.… pic.twitter.com/YenX0KkWhW

— ANI (@ANI) February 6, 2025