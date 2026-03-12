Mauritius National Day: भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद मॉरीशस पहुंच गया है. INS त्रिकंद 58वें मॉरीशस नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लेगा. जानिए क्या है INS त्रिकंद की खासियत है.
INS Trikand: एक तरफ मिडिल ईस्ट भीषण तनाव से गुजर रहा है. इसी बीच भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद मॉरीशस पहुंच गया है. INS त्रिकंद 58वें मॉरीशस नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लेगा. जिसमें एक मार्चिंग टुकड़ी, एक नेवल बैंड परफॉर्मेंस और चैंप डे मार्स में नेशनल डे परेड के दौरान शिप के इंटीग्रल हेलीकॉप्टर का फ्लाई-पास्ट शामिल है. INS त्रिकंद क्यों इतना खास है? इसकी खासियत क्या है आइए जानते हैं.
मॉरीशस में 58वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, इस दौरान शिप के कमांडिंग ऑफिसर, सचिन कुलकर्णी, सीनियर सरकारी अधिकारियों और मॉरिशस कोस्ट गार्ड के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे. डिप्लॉयमेंट में कई तरह के प्रोफेशनल और कल्चरल एंगेजमेंट शामिल होंगे जैसे क्रॉस-ट्रेनिंग विजिट, फ्रेंडली स्पोर्ट्स फिक्स्चर और इंडियन नेवी के कर्मचारियों और लोकल काउंटरपार्ट्स के बीच कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज. इंडियन नेवी के मुताबिक, इस दौरे का मकसद समुद्री सहयोग को मजबूत करना, ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करना और स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है.
INS त्रिकंद की बात करें तो इस युद्धपोत में कई तरह की खासियत है. इस युद्धपोत में तलवार क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है. इसकी लंबाई 124.8 मीटर है, वजन 4,035 टन है और इसकी स्पीड 30 नॉट है. यह एक हेलीकॉप्टर ले जाने की भी क्षमता रखता है. इतना ही नहीं इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, श्टिल एयर डिफेंस मिसाइल, 100mm तोप और टॉरपीडो से लैस है. यह युद्धपोत दुश्मनों के जहाज, विमान और पनडुब्बी तीनों से लड़ने में माहिर है. यह युद्धपोत 170 से ज्यादा नाविकों के साथ लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है.
मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस (National Day) हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है. 12 मार्च 1968 को मॉरीशस आजाद हुआ था और 1992 में इसी तारीख को गणतंत्र बना था. इस दिन पोर्ट लुइस में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया था. (ANI)
