मई के आखिरी 3 दिन सुकून से बीत गए, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर या जारी रहेगी राहत? जानिए मौसम का हाल

Weather forecast 1st June: मॉनसून का पहला पूर्वानुमान जब आया, तब लोगों को लगा, इस साल भीषण गर्मी की मार से बच जाएंगे, वो अनुमान गलत साबित हुआ और जैसे ही सूरज देवता ने भृकुटी टेढ़ी की लोग 'हाय दैया' करने लगे. 29 मई से राहत मिली तो मई का महीना आराम से बीत गया. अब एक जून को कैसा रहेगा वेदर, इसकी जानकारी मौसम विभाग (IMD) ने दी है.
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Delhi-NCR Weather Update: भारत में मॉनसून के टकराने की आहट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मौसम विभाग (आईएमडी) ने पहले अनुमान लगाया था कि 26 मई को मॉनसून केरल के रास्ते एंट्री मारेगा, बीच में न जाने किसकी नजर लग गई, खैर प्री मॉनसून गतिविधियों के चलते मई के आखिरी तीन दिन भयानक गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत रही. मॉनसून के अब लगातार आगे बढ़ने के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश और अंधड़ वाली तेज हवाएं चल रही हैं.
एक जून से शुरू हो रहे हफ्ते की बात करें तो देश में मौसम का मिजाज मिलाजुला रहने की संभावना जताई जा रही है. कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश होगी तो कहीं लू चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है. जून के पहले हफ्ते में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे भयानक गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलेगी.
अहमदाबाद के मौसम वैज्ञानिक प्रदीप शर्मा ने बताया कि वर्तमान में, मौसम प्रणालियों में एक पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है. मौसम प्रणालियों के प्रभाव के आधार पर, हम अनुमान लगाते हैं कि अगले छह दिनों में गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ में छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. खासकर तीन जून को बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. गुजरात में एक जून से छह जून तक 6 दिन लगातार गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है.
IMD ने कहा कि मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. अगले कुछ दिनों में केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के दूसरे इलाकों में इसके आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं. नॉर्थ-ईस्ट में हुई हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी. एक जून से छह जून तक नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.
वहीं दक्षिण भारत में भी गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से में सोमवार को 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है.
मौसम विभाग ने कहा कि केरल और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोस्टल आंध्र प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है.
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अंडमान और निकोबार समेत देश के पूर्वी राज्यों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की उम्मीद है. ओडिशा और झारखंड में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश का अनुमान है. उत्तर और पश्चिम भारत में, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है. वहीं इसी वेदर अलर्ट में राजस्थान के कुछ हिस्सों में 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है.
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