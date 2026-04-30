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ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?

International Labour Day: 1 मई का मजदूर दिवस हमें याद दिलाता है कि श्रमिकों के अधिकार संघर्ष से मिले हैं. शिकागो की ऐतिहासिक हड़ताल से लेकर आज की गिग इकोनॉमी तक, मजदूर की परिभाषा बदल चुकी है. 

Written By  Amit Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:03 AM IST
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ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?

1 मई यानी कि 'अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस' या 'लेबर डे', वो दिन जिसने दुनिया भर के कामगारों को अधिकार दिलाए. वैसे ये आसानी से नहीं मिला. इस हक की कहानी रक्त से लिखी गई है. इसके पीछे शिकागो की सड़कों पर बहा वो खून है, जिसने पूरी दुनिया के मजदूरों की तकदीर बदल दी. अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार संक्षेप में वो कहानी याद कर लेते हैं.

19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का चरम था. उस समय काम के घंटों की कोई सीमा नहीं थी. पुरुष, महिलाएं, बच्चे दिन में 15 से 18 घंटे काम करने को मजबूर थे, लेकिन एक मई 1886  को अमेरिका के शिकागो में करीब दो लाख मजदूरों ने एक सुर में कहा कि उन्हें आठ घंटे काम,  आठ घंटे आराम और आठ घंटे मनोरंजन के लिए मिलना चाहिए.

ये हड़ताल शांतिपूर्ण थी, लेकिन इसमें हिंसा फैल गई. पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई. कई मजदूर मौके पर ही शहीद हो गए. कई नेताओं को फांसी की सजा दी गई.  इसके बाद दुनिया के अलग-अलग देशों में मजदूरों ने प्रदर्शन किए. बाद में 1889 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महासभा ने एक मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में घोषित कर दिया.

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भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ा है. भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1923 में मनाया गया था. इसका श्रेय कम्युनिस्ट नेता सिंगारवेलु चेट्टियार को जाता है. उनका कहना था कि भारत के किसान और मजदूर ही देश की वास्तविक संपत्ति हैं और उन्हें स्वराज के साथ-साथ अपने श्रम का उचित मूल्य भी मिलना चाहिए. आज भारत के कई राज्यों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है.

वैसे अभी जब हम मजदूर शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में किसी निर्माण स्थल पर ईंट ढोते व्यक्ति की तस्वीर आती है. या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते महिला या पुरुष की, लेकिन 21वीं सदी ने इस परिभाषा को और मजदूरों की समस्या को बदल दिया है. सवाल है कैसे तो एक नजर डालते हैं.

आज गिग इकोनॉमी का दौर है. डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, मैकेनिक, घरेलू कामगार अब नए मजदूर हैं.  इनके पास न तो पेंशन है, न बीमा और न ही काम के निश्चित घंटे. अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन इसका श्रेय उन 45 करोड़ से अधिक मजदूरों को जाता है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90 फीसदी हिस्सा असंगठित है. इनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं होता.

आज भी भारत के कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी का सही पालन नहीं होता. महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन श्रमिकों की दिहाड़ी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी. दिल्ली से सटे नोएडा में हाल ही में इसे लेकर मजदूर सड़कों पर भी आए थे.

हालात सिर्फ इतने ही बुरे नहीं हैं. एक और खतरा इंतजार कर रहा है. आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर है. इसके चलते ऑटोमेशन का खतरा है. रोबोट और ऑटोमेशन के आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं.

साथ ही नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल शारीरिक श्रम बल्कि बौद्धिक श्रम को भी चुनौती दे रही है. ऐसे में श्रमिकों को अपस्किल करना अनिवार्य हो गया है. जिसका सही रास्ता अभी तक हम खोज नहीं पाये हैं.

ऐसे में अगर हम महिला श्रमिकों की स्थिति पर नजर डालें तो, हालात और भी खराब दिखते हैं. महिलाओं को न केवल पुरुषों से कम वेतन मिलता है, बल्कि उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा और घर के काम का दोहरा बोझ भी उठाना पड़ता है. समान काम के लिए समान वेतन आज भी एक संवैधानिक आदर्श मात्र है,  जो वास्तविकता से कोसों दूर है.

इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती. केंद्र और राज्य सरकारों ने इस दिशा में काम किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है.

फिलहाल एक मई का दिन सिर्फ झंडे फहराने या सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने का दिन नहीं है. ये दिन आत्ममंथन का है. सरकार, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाना होगा, जहां श्रम का शोषण नहीं, बल्कि पोषण हो.

आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मजदूर कौन है? बल्कि यह है कि क्या हम एक समाज के तौर पर हर काम करने वाले व्यक्ति को गरिमा, सुरक्षा और न्याय दे पा रहे हैं? जब तक इसका जवाब हां नहीं होता है मजदूर दिवस का महत्व बना रहेगा. याद रखिए, सभ्यता की हर ईंट पर किसी न किसी मजदूर के पसीने की गंध है.

 

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