Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /क्या मैं बोलूं? कृपया शांत हो जाइए, तसलीमा नसरीन ने की अपील तो थम गया हंगामा, निर्वासन के दर्द को किया याद

'क्या मैं बोलूं? कृपया शांत हो जाइए', तसलीमा नसरीन ने की अपील तो थम गया हंगामा, निर्वासन के दर्द को किया याद

Taslima Nasrin Latest News: प्रसिद्ध साहित्यकार दो दशक के बाद कोलकाता लौटी तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी नेता को मंच पर आमंत्रित करने के विरोध में जब लोगों ने हंगामा किया तो नसरीन को उनसे शांत रहने की अपील करनी पड़ी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 05:17 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:17 AM IST
'क्या मैं बोलूं? कृपया शांत हो जाइए', तसलीमा नसरीन ने की अपील तो थम गया हंगामा, निर्वासन के दर्द को किया याद

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राशिफल: मंगल गोचर से हफ्ते की शुरुआत, ओवर कॉन्फिडेंस देगा मीन राशि वालों को नुकसान
2
3
4
5