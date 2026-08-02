'क्या मैं बोलूं? कृपया शांत हो जाइए', तसलीमा नसरीन ने की अपील तो थम गया हंगामा, निर्वासन के दर्द को किया याद

Taslima Nasrin Kolkata Visit News: निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 2 दशक के अघोषित निर्वासन के बाद शनिवार को कोलकाता लौटी तो उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़े. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब वे बोल रही थीं तो उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली कवि और टीएमसी नेता जॉय गोस्वामी को मंच पर अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया तो इससे हंगामा हो गया. लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी. जिससे गोस्वामी ठिठक गए और वापस अपनी सीट पर बैठ गए. इसके बाद नसरीन ने लोगों से शांत होने की अपील की, जिसके बाद कार्यक्रम दोबारा चालू हो पाया.
जब यह हंगामा शुरू हुआ तो नसरीन कुछ देर तक माइक के पास चुपचाप खड़ी रही. इस दौरान आयोजक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे लेकिन लोग शांत नहीं हुए. आखिरकार तस्लीमा नसरीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, 'क्या मैं बोलूं. कृपया शांत हो जाइए. अपनी सीटों पर बैठ जाइए.'
उनकी इस अपील के बाद व्यवस्था बहाल हुई और नसरीन आगे लोगों को संबोधित कर पाईं. अपने संबोधन में भावुक दिख रहीं नसरीन ने कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे वे जीवन के उस हिस्से में वापस आ गई हैं, जिसे वे पीछे छोड़ गई थीं. उन्होंने कहा कि उनकी घर वापसी इस बात का प्रमाण है कि अन्याय लंबा हो सकता है लेकिन स्थायी नहीं हो सकता. उन्होंने उम्मीद जताई कि किसी भी लेखक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए भविष्य में इस तरह निर्वासन में नहीं जाना पड़ेगा.
जॉय गोस्वामी से लोग इस बात से नाराज थे कि जब तस्लीमा नसरीन को तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य से बाहर निकाला था तो गोस्वामी चुप रहे और साहित्यकार होने के बावजूद उन्होंने विरोध नहीं किया.
हालांकि जॉय गोस्वामी इससे पहले तस्लीमा नसरीन के लंबे निर्वासन पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त कर चुके थे. उन्होंने कहा था कि जब 2007 में लेखिका को उनके लेखन पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तब वामपंथी सरकार और बाद में टीएमसी सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे. इसके लिए वे खुद को दोषी मानते हैं.
उनके इस कबूलनामे के बावजूद टीएमसी शासन में हुए अत्याचारों की वजह से लोगों में ममता से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा बना हुआ है. वे किसी भी हाल में उन्हें सम्मान मिलते देखने को तैयार नहीं हैं.
बताते चलें कि शहर में अपनी मौजूदगी के खिलाफ हुए मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से उन्हें तत्कालीन वामपंथी सरकार ने नवंबर 2007 में कोलकाता छोड़ने को मजबूर किया था. इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा में उन्हें पहले जयपुर और बाद में नई दिल्ली शिफ्ट किया गया. इसके बाद वे भारत छोड़कर विदेश चली गईं. हालांकि बाद में वे वापस भारत लौट आई थीं और तब से दिल्ली में रह रही थीं. इसके बाद से उनकी कोलकाता में यह पहली वापसी थी.