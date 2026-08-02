'क्या मैं बोलूं? कृपया शांत हो जाइए', तसलीमा नसरीन ने की अपील तो थम गया हंगामा, निर्वासन के दर्द को किया याद

Taslima Nasrin Kolkata Visit News: निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 2 दशक के अघोषित निर्वासन के बाद शनिवार को कोलकाता लौटी तो उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़े. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब वे बोल रही थीं तो उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली कवि और टीएमसी नेता जॉय गोस्वामी को मंच पर अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया तो इससे हंगामा हो गया. लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी. जिससे गोस्वामी ठिठक गए और वापस अपनी सीट पर बैठ गए. इसके बाद नसरीन ने लोगों से शांत होने की अपील की, जिसके बाद कार्यक्रम दोबारा चालू हो पाया.