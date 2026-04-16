अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या उत्तर भारत में शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? IMD ने बताया कब मिलेगी राहत

16th April 2026 Weather Update: इस बार अप्रैल में ही लोग ‘मई-जून’ जैसी गर्मी का हमला झेल रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या गर्मी का सितम यूं ही जारी रहेगा या इसमें राहत मिलने की कोई उम्मीद बन रही है. इस बारे में IMD ने बड़ा अलर्ट जारी किया है.
Trending Photos
All India Weather Update 16th April 2026: उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से गर्मी एकाएक बढ़ गई है. सुबह 8 बजते ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगता है. कहीं बाहर जाने पर पसीने पूरे शरीर को भिगोने लगते हैं. तो क्या ये माना जाए कि मई-जून वाली चिलचिलाती गर्मी की शुरुआत हो चुकी है या फिर मौसम में कोई राहत मिल सकती है. इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अहम अलर्ट जारी किया है. जिसे हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है.
मौसम विभाग के अनुसार, देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग बना हुआ है. कहीं पर तेज धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है तो कहीं पर झमाझम बारिश लोगों को ठंड का एहसास करवा रही है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 16 अप्रैल को मौसम बेहद गर्म और सूखा रहने वाला है.
इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री के करीब रहेगा. सुबह से शाम तक तेज धूप रहेगी और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. लेकिन उससे राहत नहीं मिलेगी बल्कि उमस ज्यादा बढ़ जाएगी. क्षेत्र में 17 अप्रैल के आसपास बादल छाने की संभावना है. जिससे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज के साथ चमक पड़ सकती है.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी गुरुवार को तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा. ऐसे में लोग दिन के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा. खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच जब गर्मी चरम पर होती है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 16 अप्रैल को कम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है. इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 16 अप्रैल से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इस दौरान ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी में भी सर्दी का एहसास रहेगा. हालांकि, मैदानी इलाकों में गर्मी बरकरार रहेगी.
मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और विदर्भ क्षेत्र में तापमान में 4-6 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. दक्षिण भारत में मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा. तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं.
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है. इससे इन इलाकों में तापमान थोड़ा नियंत्रित रहेगा, लेकिन बाकी देश गर्मी से जूझता रहेगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.