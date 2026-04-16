Advertisement
trendingNow13180281
Hindi Newsदेशअप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या उत्तर भारत में शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? IMD ने बताया कब मिलेगी राहत

अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या उत्तर भारत में शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? IMD ने बताया कब मिलेगी राहत

16th April 2026 Weather Update: इस बार अप्रैल में ही लोग ‘मई-जून’ जैसी गर्मी का हमला झेल रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या गर्मी का सितम यूं ही जारी रहेगा या इसमें राहत मिलने की कोई उम्मीद बन रही है. इस बारे में IMD ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या उत्तर भारत में शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? IMD ने बताया कब मिलेगी राहत

All India Weather Update 16th April 2026: उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से गर्मी एकाएक बढ़ गई है. सुबह 8 बजते ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगता है. कहीं बाहर जाने पर पसीने पूरे शरीर को भिगोने लगते हैं. तो क्या ये माना जाए कि मई-जून वाली चिलचिलाती गर्मी की शुरुआत हो चुकी है या फिर मौसम में कोई राहत मिल सकती है. इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अहम अलर्ट जारी किया है. जिसे हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग बना हुआ है. कहीं पर तेज धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है तो कहीं पर झमाझम बारिश लोगों को ठंड का एहसास करवा रही है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 16 अप्रैल को मौसम बेहद गर्म और सूखा रहने वाला है. 

इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री के करीब रहेगा. सुबह से शाम तक तेज धूप रहेगी और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. लेकिन उससे राहत नहीं मिलेगी बल्कि उमस ज्यादा बढ़ जाएगी. क्षेत्र में 17 अप्रैल के आसपास बादल छाने की संभावना है. जिससे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज के साथ चमक पड़ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन राज्यों में झमाझम हो सकती है बारिश

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी गुरुवार को तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा. ऐसे में लोग दिन के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा.  खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच जब गर्मी चरम पर होती है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 16 अप्रैल को कम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है. इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 16 अप्रैल से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इस दौरान ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी में भी सर्दी का एहसास रहेगा. हालांकि, मैदानी इलाकों में गर्मी बरकरार रहेगी.

तेज लू से तपेंगे मध्य भारत के ये राज्य

मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और विदर्भ क्षेत्र में तापमान में 4-6 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. दक्षिण भारत में मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा. तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं. 

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है. इससे इन इलाकों में तापमान थोड़ा नियंत्रित रहेगा, लेकिन बाकी देश गर्मी से जूझता रहेगा.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
weather update
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
DNA
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
DNA
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
'JKLI के बिना अधूरा है हमारे देश का इतिहास...,' घाटी में नए शहीद स्मारक का उद्घाटन
Jammu-kashmir
'JKLI के बिना अधूरा है हमारे देश का इतिहास...,' घाटी में नए शहीद स्मारक का उद्घाटन
'लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना आसान नहीं...', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
Supreme Court
'लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना आसान नहीं...', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
'BJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही...,' चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी
West bengal elections
'BJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही...,' चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी
'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं'
West Bengal Election 2026
'मेरी कार की चेकिंग होती है तो पीएम या गृहमंत्री की कार की क्यों नहीं'
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
drugs overdose
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
Punjab news
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा